Milei recibe a Kast, en su primer viaje oficial como presidente de Chile, y reúne al gabinete en la Casa Rosada

El presidente chileno llegó al país este domingo a las 22 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun.

A partir de las 9, será recibido por Milei en la sede del Poder Ejecutivo, luego de encabezar un desayuno en la embajada chilena y realizar una ofrenda al general José de San Martín.

La visita de Kast se enmarca en una tradición diplomática de los mandatarios chilenos, que suelen elegir a la Argentina como primer destino internacional, y tiene por objetivo “impulsar iniciativas compartidas vinculadas a la explotación de recursos naturales, el desarrollo energético y la mejora de los pasos fronterizos”, según indicó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

José Antonio Kast llegó al país el domingo por la noche y fue recibido con honores por los Granaderos y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Fernando Brun Preisdencia Chile

Pese a que es la primera visita oficial de Kast como presidente, el mandatario chileno había viajado a la Argentina en diciembre, cuando se reunieron antes de su asunción y compartieron una imagen con una motosierra, símbolo de la política de ajuste fiscal promovida por el Presidente argentino, que comparte con su par de Chile.

La Argentina y Chile comparten una frontera de más de 5300 kilómetros y sostienen un intercambio comercial significativo. En 2025, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente los US$7983 millones , lo que ubica a la Argentina como uno de los principales socios comerciales de Chile en América Latina.

Además, el vínculo entre Milei y Kast también se proyecta en el plano regional. Ambos comparten afinidades ideológicas y podrían consolidar una alianza que tenga impacto en el escenario político de América del Sur, incluso como contrapeso al gobierno de Lula da silva en Brasil.

Javier Milei y Karina Milei en la asunción de Kast en Chile Cristobal Basaure – AP

Otro tema que se trataría es la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, un exguerrillero acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

Apablaza se encuentra en la Argentina desde 1993 y, en febrero de este año, un tribunal revocó su estatus de refugiado político. Sin embargo, el miércoles pasado, cuando se ordenó su captura, la policía no lo encontró. A raíz de eso, el viernes el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de US$14.000 “para quien aporte información que permita localizar y detener” a Apablaza.

“Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuenta ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino” para ello, aseguró Pérez Mackenna.

Este lunes también se llevará a cabo una reunión de gabinete en la que también participarán Javier y Karina Milei [e]MARTIN ZABALA – XinHua

Tras el encuentro bilateral, la agenda del Gobierno continúa. Milei encabezará una reunión de gabinete a partir del mediodía en la Casa Rosada, con la intención de trazar los objetivos centrales de la hoja de ruta en un año que se prevé intenso en términos legislativos, según pudo confirmar LA NACION. Del encuentro participarán también la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El último encuentro de Milei con su Gabinete fue el 24 de febrero, con un gobierno con viento a favor en ese entonces por haber aprobado todo lo que se propuso en las sesiones extraordinarias de verano. Esta vez, el panorama es otro.

Por su parte, luego del encuentro general, el jefe de Gabinete mantendrá reuniones individuales con distintos ministros: el lunes con Alejandra Monteoliva, el martes con Mario Lugones y el miércoles con Carlos Presti, mientras avanza su expediente por supuesto enriquecimiento ilícito.

Con información AFP.

Fuente;https://www.lanacion.com.ar/politica/milei-recibe-a-kast-en-su-primer-viaje-oficial-como-presidente-de-chile-y-reune-al-gabinete-en-la-nid06042026/