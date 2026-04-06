El presidente Javier Milei sostuvo este domingo que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses, aunque reconoció que el proceso todavía no está completo y que persisten factores que pueden presionar sobre los precios en el corto plazo.

Durante una entrevista con el medio español El Debate, el mandatario destacó que la inflación mayorista ya se ubica por debajo del 1% mensual, lo que implica un ritmo anual cercano al 12% o 13%.

Sin embargo, aclaró que esa tendencia no se replica con la misma velocidad en los precios al consumidor. “La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás”, explicó.

En ese marco, Milei advirtió que aún resta avanzar en una “gran corrección de precios regulados”, en referencia principalmente a tarifas de servicios públicos. Según indicó, estos ajustes forman parte del proceso de normalización de la economía, aunque tienen impacto directo en el corto plazo.

“Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, señaló el presidente.

El foco oficial está puesto en esos componentes, que explican en parte por qué la desaceleración inflacionaria no se traslada de manera inmediata al bolsillo.

A nivel de proyecciones, consultoras privadas estiman que la inflación de marzo podría ubicarse en torno al 3%. De confirmarse, implicaría una leve suba respecto de los meses previos, en un contexto atravesado por aumentos en alimentos, transporte y tarifas.

Además, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato oficial en los próximos días, en medio de expectativas moderadas sobre la evolución del índice.

Pese a estas tensiones, el presidente ratificó que el rumbo económico apunta a consolidar la baja de la inflación, aunque admitió que el proceso todavía enfrenta desafíos vinculados a la actualización de precios clave.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-sol/milei-destaco-la-desaceleracion-de-la-inflacion-y-advirtio-sobre-subas-en-precios-regulados/