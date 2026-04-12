La reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast reactivó el debate por la modernización de los pasos fronterizos. El foco principal está puesto en el Paso Internacional Cristo Redentor, donde Mendoza ya avanzó con iniciativas concretas para destrabar un sistema que arrastra problemas estructurales desde hace años.

Desde el Gobierno provincial aseguraron a El Sol que ya trabajan en un proyecto técnico que será elevado a Nación y compartido con autoridades chilenas, con el objetivo de mejorar el tránsito en la frontera. La propuesta apuntará a reducir tiempos de espera, mejorar la coordinación binacional y modernizar los controles.

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Un plan para agilizar el cruce

El ministro de Infraestructura, Natalio Mema, confirmó que la Provincia está elaborando alternativas concretas.

“Estamos trabajando para llevar propuestas a Nación y a las autoridades de Chile para mejorar los procesos”, explicó, en referencia a las gestiones que también involucran a organismos como Aduana -que depende de ARCA- y Cancillería.

Uno de los puntos centrales del planteo es eliminar la duplicidad de controles que actualmente existe entre ambos países, una situación que generó demoras y complicó la logística del transporte internacional.

“El objetivo es avanzar en la agilización del transporte de cargas”, sostuvo el funcionario, sobre uno de los puntos que suma críticas por parte del sector.

En paralelo, se analizó una mejora integral de la infraestructura en el complejo de Horcones, donde funciona la aduana argentina en el edificio Ingeniero Roque Carranza, con una novedad: en la Provincia ya consideran la posibilidad de rediseñar su ubicación o funcionamiento para hacerlo más eficiente.

El complejo ubicado en Horcones, sobre la ruta 7, quedó atrasado en infraestructura, si se lo compara con el inaugurado por Chile en 2019.

Justo José Bascolo, coordinador general del Paso Internacional Cristo Redentor que depende de Nación, más concretamente el ministerio de Interior a cargo de Diego Santilli, detalló que el escenario aún está en una etapa inicial.

“Supongo que ambas cancillerías se reunirán para fijar una agenda y comenzarán a trabajar sobre estos temas”, indicó, aunque aclararon que todavía no hay definiciones concretas.

Un reclamo histórico

La postura del Gobierno se apoyó en una demanda sostenida del sector privado. Desde hace años, transportistas y empresarios advirtieron sobre las dificultades que presenta el sistema fronterizo, tanto por cuestiones de obras como por la falta de coordinación operativa.

“El Paso Cristo Redentor es el reclamo más antiguo del transporte de cargas en Mendoza”, señalaron desde Aprocam, donde también apuntaron a la falta de integración real entre ambos lados de la cordillera como uno de los principales problemas.

A esto se sumó la gestión del túnel internacional, cuya apertura y cierre depende de decisiones del lado chileno, lo que muchas veces generó incertidumbre y demoras para quienes deben cruzar.

Infraestructura, controles y competitividad

Para Mendoza, se trata de un corredor clave para el comercio exterior, por donde circula gran parte de las exportaciones. En ese sentido, desde la Provincia dejaron en claro que agilizar el funcionamiento del Cristo Redentor permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.

No obstante, también reconocieron que el desafío es complejo. Jorge Vitar, titular de Ceo Vitar, aclaró que, si bien es necesario agilizar procesos, ciertos controles no pueden flexibilizarse debido al riesgo de contrabando.

“El principal cambio debe pasar por infraestructura, ya que pasan a ser inhóspitos los lugares de las aduanas. En cuanto a los controles, hay pasos que no se pueden cambiar por los contrabandos”, indicó.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/mendoza-ya-estudia-como-agilizar-el-paso-a-chile-con-una-novedad/