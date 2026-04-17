Mendoza será sede del Maker Day 2026, un encuentro que conecta a los jóvenes con el futuro del trabajo

La Subsecretaría de Capacitación y Empleo del Ministerio de Producción, junto a la empresa Nómade Maker y con el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas (DGE), impulsan una nueva edición del Maker Day, un encuentro orientado a inspirar y conectar a estudiantes de los últimos años del secundario con las oportunidades de aprendizaje del mundo tecnológico.

El encuentro se realizará el 28 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo y reunirá a jóvenes de toda la provincia en una jornada dedicada al mundo STEAM y la cultura maker.

Luego de una exitosa edición 2025, que reunió a más de 1.900 estudiantes en Mendoza y 1100 en San Rafael, el Maker Day se consolida como una propuesta educativa de alto impacto, orientada a vincular a los jóvenes con los desafíos del presente y las oportunidades del futuro.

En un contexto donde las profesiones evolucionan constantemente y surgen nuevas demandas vinculadas a la tecnología, el Maker Day propone abrir una conversación concreta con los estudiantes sobre su futuro y su inserción en el mundo del trabajo.

Con este fin la Dirección General de Escuelas, mediante memorándum interno, autoriza que docentes y estudiantes dediquen esta jornada para complementar la formación escolar tradicional con charlas que permitan conectar con las demandas actuales. Las escuelas deberán disponer 2 adultos acompañantes cada 10 estudiantes.

Charlas y paneles

El encuentro propone una experiencia dinámica e inmersiva, donde los estudiantes podrán participar de desafíos, actividades prácticas y espacios de intercambio, promoviendo el interés por las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática).

La jornada combinará charlas y paneles a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y empresarial:

* Mauricio Salvatierra, quien lidera equipos que desarrollan soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud y las ciencias de la vida en Globant.

* Marcos Bruno, co-fundador de Merovingian Data y participante en misiones espaciales análogas.

Además, se desarrollarán dos paneles temáticos:

* “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”, moderado por Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación, presidenta del Polo TIC Mendoza y host del evento.

* “De la idea a la acción”, moderado por Yenién Evangelista, fundadora y directora de Nómade Maker, también host del Maker Day.

Una invitación a las escuelas: Maker Day no finaliza en el evento

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a vincular a los jóvenes con las nuevas economías del conocimiento, promoviendo habilidades clave para su desarrollo profesional y su inserción en el mercado laboral.

Desde la Subsecretaría de Empleo y Capacitación destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que conectan la educación con el mundo productivo y tecnológico, despertando vocaciones tempranas y brindando herramientas para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse en sectores de alto crecimiento.

En resumen

Fecha: 28 de abril de 2026

Horario: 8.30 a 12

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo, Mendoza

Público: Estudiantes de 4to, 5to y 6to del nivel secundario