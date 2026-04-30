Mendoza será sede del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto con la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, estuvieron presentes en la presentación del Congreso. De esta manera, la provincia vuelve a posicionarse como anfitriona de uno de los principales encuentros del turismo nacional, que se realizará el 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, participaron en el lanzamiento en el que se confirmó la realización del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza. Esto sucedió en la sede de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras el anuncio inicial en la pasada Feria Internacional de Turismo (FIT), en septiembre del año pasado, la presentación oficial del evento a nivel nacional tuvo lugar hoy, en Viamonte 640, CABA.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la institución, Andrés Deyá; el titular de Amavyt, Guillermo Sallitto, y representantes del sector de diversas regiones del país.

Impacto estratégico

La realización de este congreso posiciona a Mendoza como un destino consolidado para el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). La afluencia de profesionales del sector turístico generará un impacto directo en la actividad hotelera, gastronómica y de servicios, fortaleciendo el desarrollo económico de la provincia.

Durante su intervención, Cornejo agradeció la invitación de las autoridades de la federación y valoró la elección de Mendoza como sede, al considerar que se trata de un regreso significativo después de más de una década. Cabe aclarar que la última edición local de este importante congreso se realizó en 2015.

Además, el Gobernador destacó que “la provincia ha logrado consolidarse como marca turística a lo largo de los últimos años, en un proceso sostenido que definió como una década de crecimiento para el sector” y agregó: “Ese desarrollo es resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y un entramado privado dinámico y profesionalizado”.

El mandatario también puso el acento en el carácter altamente competitivo de la actividad turística, al señalar que existen numerosos destinos atractivos en el mundo y que sostener una marca requiere esfuerzo constante.

En ese contexto, remarcó la importancia de la inversión pública en infraestructura y conectividad, tanto física como digital, y detalló los avances en la modernización de la Terminal de Ómnibus, la ampliación del Aeropuerto y la ejecución de obras viales estratégicas, como la recuperación de tramos de rutas nacionales y la intervención en la Ruta 143 para fortalecer la conexión entre el Norte y el Sur provinciales.

Asimismo, sostuvo que el turismo es una de las actividades con mayor potencial para generar empleo sostenido, con distintos niveles de calificación, y consideró que “resulta clave para el desarrollo económico de la Argentina en un escenario global cada vez más exigente”.

Por su parte, Testa destacó el trabajo articulado que permitió avanzar en la organización del congreso y valoró la decisión del sector de agencias de viajes de asumir nuevas responsabilidades en el contexto de cambios normativos recientes. Señaló que “Mendoza fue la primera provincia en adaptarse a ese proceso, con la implementación de herramientas que fortalecen el funcionamiento del sector”.

La funcionaria celebró el regreso del congreso a la provincia y afirmó que “será una oportunidad para redescubrir un destino que continúa ampliando su oferta con propuestas para distintos públicos y segmentos”. Además, anticipó que “Mendoza se prepara para recibir a los visitantes con iniciativas especiales, en el marco de la campaña Mansa Pasión, entre ellas, acciones vinculadas a la transmisión de eventos deportivos en distintos espacios turísticos, en articulación con el sector privado”.

Un encuentro fundamental

El 51º Congreso de Agentes de Viajes Faevyt contará con destacadas conferencias magistrales a cargo Lara López Calvo, Guillermo González, Mariano Wechsler, Nacho Girón, Natalia De Vita, Maxi Hapes, Carlos Sosa, Santi Siri y Alejandro Vigil, además de una intensa agenda de talleres, capacitaciones y espacios de networking pensados para seguir impulsando la profesionalización y el desarrollo de las agencias de viajes en un contexto de constante transformación del sector.

Durante el Congreso se realizará el proyecto Faevyt Solidario, una iniciativa de la Federación que busca dejar una huella en las sedes en donde se realiza el encuentro colaborando con proyectos locales. En esta oportunidad serán el Museo Malvinas Maipú; la Asociación Gestión Nativa, que brinda educación y capacitación a jóvenes y adultos en un vivero donde se cultivan plantas autóctonas; y la Asociación Civil Creando Huellas, grupo de familias que acompañan los desafíos de la vida diaria ante la llegada de un diagnóstico de discapacidad.