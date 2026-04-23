Mendoza, San Juan y San Luis avanzan en una agenda regional para fortalecer el control laboral y simplificar trámites

Las provincias de Cuyo firmaron un convenio de cooperación para coordinar inspecciones laborales, compartir información estratégica y avanzar en criterios comunes de fiscalización y simplificación administrativa. El acuerdo apunta a fortalecer el control del empleo registrado, mejorar la protección de los trabajadores y optimizar la articulación entre las tres jurisdicciones en sectores productivos con actividad interprovincial.

Las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis suscribieron un convenio marco de cooperación regional para fortalecer la fiscalización laboral conjunta y el intercambio de información estratégica.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Natalio Mema, junto a la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, y el ministro de Gobierno de San Luis, Gonzalo Amondarain, encabezaron la firma del acuerdo.

La iniciativa busca avanzar en criterios comunes de inspección, compartir información técnica y estadística, coordinar operativos y agilizar trámites administrativos, especialmente en actividades donde trabajadores y empresas desarrollan tareas en más de una provincia, como ocurre en sectores agroindustriales y productivos de la región.

Del encuentro también participó el subsecretario de Trabajo y Empleo de Mendoza, Rodrigo Herrera, junto a equipos técnicos de las tres jurisdicciones.

Mema destacó el trabajo articulado que vienen desarrollando las provincias y señaló: “Hemos estado exponiendo nuestra experiencia con las oficinas de conciliación laboral y conciliación civil en sede administrativa, además de los procesos de digitalización de trámites y la eliminación de todas las tasas de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza”.

El funcionario agregó que “también hemos tenido experiencias muy enriquecedoras tanto de San Luis como de San Juan, para poder seguir mejorando y tener un criterio unificado como región. Este es un punto de partida para continuar compartiendo experiencias de simplificación del Estado para los usuarios, no solo dentro de cada provincia sino también a nivel regional”.

Por su parte, la ministra sanjuanina sostuvo: “Sabemos que el trabajo conjunto es fundamental. Tenemos muchos temas en común en materia de trabajo y de gobierno. Este acuerdo implica avanzar no solamente en inspecciones, sino también en capacitaciones y en enriquecernos con la experiencia de otras provincias”.

Además, remarcó que “San Luis o Mendoza pueden hacer aportes importantes en algunos temas donde tienen más desarrollo, y desde San Juan también podemos compartir nuestras experiencias y sugerencias”.

En tanto, Amondarain destacó que el convenio representa “una herramienta muy útil para San Luis”, y explicó: “Nos va a permitir incorporar iniciativas de las provincias vecinas y compartir también las acciones que tiene San Luis en materia laboral”.

Asimismo, señaló que el acuerdo permitirá avanzar “en acciones concretas de intercambio de información sobre empleadores y establecimientos que desarrollan actividades en dos o en las tres provincias, además de compartir protocolos de inspección e información técnica y estadística”.

La firma del convenio se enmarca en la agenda de integración regional que vienen impulsando las provincias de Cuyo para coordinar políticas públicas, fortalecer la presencia territorial del Estado y mejorar la capacidad de control y gestión en temas estratégicos para la región.