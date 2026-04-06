Mendoza, presente en la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Hangar rojo y Los renacidos, filmes hechos 100% en Mendoza con apoyo del Cash Rebate, serán parte de esta competencia oficial de Largometraje Iberoamericano de Ficción. La cita será del 17 al 25 de abril en México.

El Ministerio de Producción, a través de la Mendoza Film Commission, informa que dos películas apoyadas por el programa Cash Rebate serán parte en abril del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Este evento es considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica y donde participa una amplia oferta para la industria cinematográfica de la región. Es un espacio para la formación y el intercambio creativo entre estudiantes, profesionales y críticos de la cinematografía de Iberoamérica.

Marca Mendoza en el mundo audiovisual

Las películas locales que estarán presentes serán Hangar rojo y Los renacidos, ambas apoyadas por el Cash Rebate, herramienta impulsada por el Ministerio de Producción para el desarrollo del sector audiovisual en la provincia. La inversión en Mendoza realizada por ambas películas fue de más de $311 millones.

Hangar rojo, que a principios de abril también participará en el Festival de Miami, es la ópera prima de Juan Pablo Sallato, coproducida entre Chile, Argentina e Italia. Ambientada en la época del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, cuenta la historia de cuando el capitán Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibe una orden que cambiará su vida para siempre: debe transformar la Escuela de Aviación, donde se forman a jóvenes cadetes en un centro de detención y tortura.

Una historia sobria, íntima y profundamente política sobre hombres atrapados en la maquinaria del poder en el preciso momento en que la historia los obliga a tomar partido.

En cuanto a Los renacidos, de Santiago Esteves, ya recorrió festivales internacionales como el de Shanghái, cuenta la historia de dos hermanos enfrentados se ven envueltos en una operación clandestina para ayudar a personas a fingir su propia muerte y cruzar la frontera. Lo que comienza como un negocio oscuro pronto pondrá en peligro sus vidas y forzará una confrontación con su propio destino, llevando la tensión familiar al límite.

Ley Mendoza Audiovisual

El Gobierno de Mendoza apuesta desde 2021 al crecimiento de esta industria a través del programa Cash Rebate, cuyo principal objetivo es fomentar las inversiones en el sector con reintegros y facilidades para productoras locales, nacionales e internacionales que filman en nuestra provincia. Esto fortalece el posicionamiento de Mendoza como polo de la industria del cine, televisión, publicidades, streaming y series.