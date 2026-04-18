Mendoza lidera la innovación creativa: lanzamiento de la segunda edición de Colección Identidad

Tras el éxito en el Encuentro Comecoco 2025, se está culminando con la edición del primer catálogo oficial del programa. Luego de una primera experiencia que marcó un hito en la escena regional, la Dirección de Industrias Creativas lanza la segunda edición de Colección Identidad. Este programa de creación y experimentación guiada regresa a la Biblioteca Pública General San Martín para seguir proyectando la identidad cultural de Mendoza hacia nuevos mercados y horizontes.

El antecedente: El impacto en el Comecoco 2025

La relevancia de esta segunda edición se apoya en los resultados obtenidos durante 2025. En la pasada entrega, el programa funcionó como un motor de visibilidad durante el VI Encuentro Provincial de Industrias Creativas (Comecoco) en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Allí, los proyectos surgidos del laboratorio demostraron la capacidad de los creadores locales para fusionar el patrimonio cultural con propuestas de alto valor, logrando alianzas estratégicas que validaron la necesidad de dar continuidad a esta política pública.

Al respecto, Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas, destacó la importancia de este enfoque: «Es fundamental entender que nuestro rol no es la realización pasiva de eventos culturales que terminan cuando se apagan las luces, sino acompañar el desarrollo real de las industrias creativas. Estas industrias generan procesos de creación, producción y distribución que se orientan al mercado e inciden directamente en el desarrollo económico de la provincia. «Colección Identidad’ es una herramienta que puede transformar el talento en trabajo genuino y sostenible».

Un hito para la provincia: el primer catálogo de desarrollo creativo

Como gran novedad de esta edición, el proceso que tuvo como mentores a los docentes, creativos y productores Victoria Gassul, Pía García Balaguer e Iván Hernández, no terminará solo en la muestra física. Por primera vez, Mendoza contará con un Catálogo de Industrias Creativas, un documento que resumirá el desarrollo creativo provincial.

Este catálogo se posiciona como una herramienta de profesionalización y comercialización, ofreciendo beneficios concretos:

Plataforma de Comercialización: Conecta directamente a los creadores con compradores, curadores y ferias.

Registro Histórico: Documenta la evolución del diseño, las artes visuales y los nuevos medios.

Posicionamiento de Marca Mendoza: Funciona como carta de presentación ante el mundo, con proyecciones de reedición anual.

Sobre el Laboratorio Creativo

«Colección Identidad» invita a profesionales del diseño, artes visuales, audiovisual, editorial y nuevos medios a participar de un espacio de colaboración y networking. Los seleccionados accederán a mentorías que buscan potenciar la calidad técnica y conceptual de sus productos, fomentando un entorno seguro para la experimentación.

Inscripciones y participación

Mendoza se reafirma así como un polo de innovación en ascenso. Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita. Los cupos son limitados.

Las jornadas serán:

Grupo mañana: lunes 27/4, 4/5, 11/5 y 18/5 de 9 a 12 hs.

Grupo tarde: miércoles 29/4, 6/5, 13/5 y 20/5 de 14 a 17 hs.

Enlace de inscripción

Sede: Biblioteca Pública General San Martín, 1º piso, Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza.