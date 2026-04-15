Mendoza fue elegida como sede de la White Hat Conference 2026 sobre ciberseguridad y delito digital

La provincia fue seleccionada para albergar uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de ciberseguridad, prevención del delito digital y preparación ante megaeventos. Se realizará del 1 al 3 de junio de 2026 y posiciona a Mendoza como un referente regional en la agenda global de seguridad digital.

La provincia de Mendoza fue elegida como sede de la White Hat Conference 2026: Ciberseguridad y Prevención del Delito Digital – Construyendo preparación global para megaeventos, un encuentro internacional que reunirá a especialistas, instituciones y referentes del ámbito público, privado y académico para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros de la seguridad en entornos digitales.

Mendoza fue seleccionada como sede luego de un proceso de evaluación internacional, que ponderó la solidez institucional, las condiciones de seguridad, la infraestructura y la capacidad de articulación entre el sector público, privado y académico para albergar eventos de alcance global vinculados a la innovación y la seguridad.

La conferencia se desarrollará los días 1, 2 y 3 de junio de 2026, en el Hotel Hyatt de la Ciudad de Mendoza, y es organizada de manera conjunta por el Gobierno provincial, CLICLEX, el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity (CIC) de Boston University, junto a aliados estratégicos nacionales e internacionales.

Durante las tres jornadas se abordarán temáticas clave como ciberamenazas emergentes, protección de infraestructuras críticas, investigación del cibercrimen, inteligencia aplicada a la seguridad digital, cooperación internacional y modelos de preparación y respuesta ante megaeventos, escenarios que concentran múltiples riesgos tecnológicos y demandan estrategias coordinadas a nivel global.

En paralelo, se encuentra abierta la convocatoria internacional de papers para el International Journal of Cybersecurity, Intelligence & Cybercrime. Los trabajos seleccionados integrarán una publicación en formato libro con auspicio de Boston University, cuya presentación oficial se realizará durante el desarrollo de la conferencia.

Un evento con proyección global

Desde su primera edición en 2019 en Colombia, la White Hat Conference se consolidó como un espacio de referencia internacional, con ediciones realizadas en Boston (2021, 2022 y 2023), Seúl (2024) y España (2025). En 2026, Argentina y Mendoza serán anfitriones de la VII edición, reafirmando el posicionamiento de la provincia en la agenda global de ciberseguridad.

La edición 2026 tendrá un alcance estimado en 70 países a través de su transmisión internacional, tanto en modalidad presencial como online. Además, ya confirmaron su estadía en la provincia disertantes y moderadores provenientes de más de 15 países.

La conferencia se desarrollará bajo un formato dual, presencial y en línea, lo que permitirá ampliar la participación internacional y fomentar un diálogo amplio entre profesionales, investigadores y responsables de políticas públicas.

La realización de la White Hat Conference 2026 en Mendoza refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la innovación, la seguridad y la cooperación internacional, y consolida a la provincia como un espacio estratégico para el debate, la formación y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la protección del ecosistema digital.