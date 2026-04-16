Mendoza expuso su modelo de prevención en emergencias ante autoridades de todo el país

La provincia participó en el Consejo Federal de la Agencia Federal de Emergencias, donde presentó su experiencia en el monitoreo del volcán Planchón-Peteroa y destacó la importancia de anticiparse a los eventos críticos.

Mendoza formó parte de una nueva reunión del Consejo Federal de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un espacio que reúne a responsables de protección civil de todo el país para coordinar políticas y fortalecer el sistema nacional de respuesta ante emergencias.

En ese marco, la provincia fue una de las jurisdicciones seleccionadas para exponer. La presentación estuvo a cargo del director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, junto a especialistas del Segemar, y se centró en el trabajo preventivo desarrollado en torno al volcán Planchón-Peteroa.

“Hicimos hincapié en que es más eficiente trabajar en la prevención que en la respuesta cuando la emergencia ya ocurrió”, explicó Burrieza. Y agregó: “Cuando se actúa de manera anticipada, se reducen significativamente los daños y los costos que implican las emergencias y su recuperación”.

El enfoque de la exposición se alineó con uno de los ejes principales del encuentro: fortalecer las políticas de prevención como herramienta clave para la gestión del riesgo en todo el país.

Durante la jornada también se abordaron proyecciones vinculadas al fenómeno de El Niño, que anticipan un incremento de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Este escenario podría generar una mayor incidencia de tormentas, crecidas, aluviones y movimientos en masa.

“Los modelos climáticos indican un año con más lluvias, lo que obliga a reforzar la preparación ante eventos como desbordes o aluviones”, señaló Burrieza.

El encuentro permitió, además, intercambiar experiencias entre provincias y avanzar en la articulación con organismos nacionales, en una agenda orientada a consolidar un sistema de protección civil más coordinado y eficiente.

En paralelo, la delegación mendocina mantuvo reuniones técnicas con distintos organismos para fortalecer líneas de trabajo vinculadas a la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias, en el marco de una estrategia que prioriza la planificación, la capacitación y el trabajo conjunto.