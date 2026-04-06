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Mendoza es sede del Mundial absoluto de pelota mano

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 6 abril, 2026

El Club Mendoza de Regatas será sede del XI Mundial Absoluta de Pelota Mano.
Con la participación de doce selecciones, los amantes de este deporte tendrán la posibilidad de observar a los mejores jugadores del mundo

El encuentro internacional comenzará el lunes con la presentación de las distintos seleccionados que formarán parte de la competencia y desde el martes hasta el domingo 12 de abril, la disputa que tendrá en el campo de juego a los mejores exponentes de la disciplina.

Los seleccionados que competirán son los siguientes: Argentina, Reino Unido, Euskadi, Valencia, Países Bajos, Francia, Italia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile. Puerto Rico y Uruguay.

Los deportistas competirán en las distintas modalidades de la pelota mano, tanto en la rama masculina como femenina: juego internacional ,one wall, 4 Paredes , Llargues.

Fuente;https://617.news/mendoza-es-sede-del-mundial-absoluto-de-pelota-mano/
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