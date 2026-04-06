Mendoza es sede del Mundial absoluto de pelota mano

El encuentro internacional comenzará el lunes con la presentación de las distintos seleccionados que formarán parte de la competencia y desde el martes hasta el domingo 12 de abril, la disputa que tendrá en el campo de juego a los mejores exponentes de la disciplina.

Los seleccionados que competirán son los siguientes: Argentina, Reino Unido, Euskadi, Valencia, Países Bajos, Francia, Italia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile. Puerto Rico y Uruguay.

Los deportistas competirán en las distintas modalidades de la pelota mano, tanto en la rama masculina como femenina: juego internacional ,one wall, 4 Paredes , Llargues.