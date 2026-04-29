Mendoza envió más de mil botellas de vino a Francia por los 10 años de La Cité du Vin

Diecinueve bodegas de la provincia se sumaron a la iniciativa, apostando a una vidriera internacional que no solo promueve al vino como producto de excelencia, sino también como expresión cultural e identitaria de Mendoza.

En el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de La Cité du Vin, Mendoza firmó un convenio para colaborar con la presencia de su vino en ese emblemático museo y centro cultural del vino ubicado en Burdeos, Francia. En base a ese convenio, ProMendoza concretó el envío de 1.236 botellas de vino para reafirmar su proyección internacional y su protagonismo en uno de los espacios más influyentes del mundo dedicados a la cultura vitivinícola. La acción posiciona a la provincia en un escenario estratégico para la difusión global del vino argentino, en diálogo directo con públicos especializados y visitantes de todas las latitudes.

El envío de estas 1.236 botellas contempla la presencia de 34 etiquetas mendocinas de gama media y alta a lo largo de la programación anual del museo. En total, 19 bodegas de la provincia se sumaron a la iniciativa, apostando a una vidriera internacional que no solo promueve al vino como producto de excelencia, sino también como expresión cultural e identitaria de Mendoza.

Las botellas enviadas por la provincia tendrán una participación destacada en distintos espacios del museo. Los vinos mendocinos estarán presentes en el Belvédère, el bar panorámico de La Cité du Vin, donde se ofrece diariamente una selección rotativa de etiquetas de regiones vitivinícolas de todo el mundo, y formarán parte además de seminarios, degustaciones temáticas y eventos especiales organizados por la institución.

La selección de las mil botellas refleja la diversidad y el potencial enológico de Mendoza, con una cuidada representación de varietales clásicos, patrimoniales e innovadores. El envío incluye expresiones de malbec en versiones puras y de corte, cabernet franc, ancellotta, bonarda, petit verdot, torrontés, sauvignon blanc y pinot noir, además de blends singulares como malbec con syrah y malbec con corvina. También se destacan cepas identitarias como criolla chica y criolla grande, junto con propuestas de chardonnay y espumosos de alta calidad, dando cuenta de la amplitud de estilos, territorios y miradas que conviven hoy en la vitivinicultura mendocina.

«Las etiquetas enviadas a Francia fueron elaboradas por bodegas representativas de distintos oasis productivos de la provincia, y desde ProMendoza agradecemos por el apoyo a esta iniciativa», indicó Patricia Giménez. Las bodegas participantes son Alfredo Cartellone, Alma Austral, Bodegas Caro, Bodega Gieco, Bodega Hinojosa, Cavas de Weinert, Corbeau Wines, Don Cayetano (Carbonero Wines), Don Rosendo, Doña Paula, Durigutti Family Winemakers, Familia Blanco, Jorge Rubio, Masi Tupungato, Pedro y Jorge Cecchin, Rosell Boher, Santa Julia, Tierras Altas y Zuccardi Valle de Uco.

Esta participación colectiva pone en valor tanto proyectos familiares como bodegas de proyección internacional, consolidando una muestra diversa que expresa la identidad mendocina a través de etiquetas emblemáticas que serán protagonistas de degustaciones, talleres y actividades especiales en el museo.

«La presencia de estas botellas de vino mendocino en La Cité du Vin reafirma el posicionamiento de Mendoza como capital del vino argentino y como un actor relevante en la conversación internacional sobre el presente y el futuro cultural y económico de la vitivinicultura, fortaleciendo vínculos institucionales y abriendo nuevas oportunidades de proyección para los vinos de la provincia en el mundo», agregó Giménez.