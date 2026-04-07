Mendoza abre la convocatoria para los Best Of Wine Tourism 2027

El turismo del vino en Mendoza vuelve a ponerse en el centro de la escena internacional con la apertura de inscripciones para una nueva edición del prestigioso concurso Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2027, iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo y ProMendoza, en el marco de la red Great Wine Capitals.

Desde el lunes 6 de abril y hasta el 28 de mayo de 2026, empresas, emprendimientos e instituciones vinculadas al enoturismo podrán postularse para formar parte de este reconocimiento que distingue la excelencia y la innovación en el sector. Podrán hacerlo a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbVQHQy0KW6OPz5tlT6d7baACu5G72XdxJPX3e7iYCA8HEw/viewform.

Es importante destacar que los postulantes deberán estar inscriptos en los registros de prestadores del Emetur o haber iniciado la inscripción.

La ceremonia de premiación local se llevará a cabo el viernes 31 de julio, consolidando una vez más a Mendoza como uno de los destinos líderes a nivel mundial en turismo vitivinícola.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó que “Mendoza tiene el privilegio de conformar, junto con otras 10 grandes capitales, la red Great Wine Capitals, que coloca a los ganadores de los premios en la vidriera internacional y que proyectan la Marca Mendoza, desde hace 20 años, mostrando el prestigio de la producción vitivinícola y de la calidad del turismo del vino”.

Un reconocimiento de alcance internacional

El certamen Best Of tiene como objetivo destacar aquellas propuestas que elevan la experiencia del visitante en torno al vino, promoviendo la calidad, la creatividad y la sustentabilidad.

Los ganadores del Premio Oro a nivel local acceden, además, a la posibilidad de representar a Mendoza en instancias internacionales, participando en acciones de promoción del destino en distintos mercados.

Ocho categorías para mostrar lo mejor de Mendoza

Los participantes podrán inscribirse en hasta dos categorías, que abarcan la diversidad de la oferta enoturística de nuestra provincia:

Alojamiento

Experiencias culinarias

Prácticas sustentables

Arquitectura y paisajes

Arte y cultura

Experiencias innovadoras

Servicios relacionados al turismo del vino

Pequeñas bodegas (categoría local, que no participa de la premiación internacional).

Cada propuesta será evaluada por un jurado de especialistas provenientes de distintos ámbitos, quienes analizarán tanto la documentación presentada como la defensa oral de los proyectos.

Un proceso riguroso y transparente

Tras consultar las bases en https://mendoza.tur.ar/best-of-wine-tourism-2027-bases-y-condiciones/, las postulaciones deberán incluir un formulario completo, un video de hasta tres minutos, un documento explicativo y material visual complementario. Luego, entre el 6 y el 13 de julio, los participantes defenderán sus proyectos en un coloquio presencial que se realizará en la Enoteca de Mendoza.

El jurado evaluará integralmente cada iniciativa, considerando su impacto, originalidad, calidad y aporte al desarrollo del turismo del vino. Los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia final.

Impulso al enoturismo mendocino

Más que un premio, el Best Of Mendoza’s Wine Tourism se consolida como una herramienta estratégica para visibilizar y potenciar la oferta local, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con más de 900 bodegas y una creciente diversidad de experiencias, Mendoza reafirma su posicionamiento como un destino de excelencia, donde el vino se convierte en una puerta de entrada a la cultura, el paisaje y la identidad de la región.

Los interesados pueden acceder a las bases y condiciones a través de https://mendoza.tur.ar/best-of-wine-tourism-2027-bases-y-condiciones/ y completar su inscripción por internet a través del formulario oficial https://forms.gle/VJREnCAJDq6VeSvq9.