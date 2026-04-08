Malvinas: memoria que une a la comunidad educativa

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizó un acto conmemorativo articulado entre el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, y la Escuela Artística Vocacional N° 5-027 “Roberto Rosato Carrozzo”, con participación activa de estudiantes, docentes y comunidad.

La jornada contó con la presencia de la Agrupación “Teatro de Operaciones del Atlántico Sur – Soldados Continentales Héroes de Malvinas” de San Rafael, quienes brindaron una charla destinada a estudiantes de ambas instituciones. A través de sus testimonios, compartieron experiencias que permitieron acercar la historia desde una perspectiva humana y comprometida, generando un espacio de reflexión y escucha activa.

La Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, forma parte de la memoria colectiva del pueblo argentino. Recordarla implica no solo conocer los hechos históricos, sino también reflexionar sobre el valor de la soberanía, el respeto por quienes participaron y la importancia de construir una sociedad con memoria activa.

Desde la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la propuesta se vincula con los lineamientos de la DGE, promoviendo una educación situada que recupera saberes previos y favorece la participación. La articulación entre instituciones fortalece las trayectorias educativas y consolida vínculos con la comunidad.

La actividad se enmarca en el Proyecto de Acuerdos Institucionales (PAI), integrando lo pedagógico con lo comunitario. Como continuidad, se proyecta la realización de un mural colectivo que exprese la memoria de Malvinas desde una construcción compartida.

“Que el recuerdo de Malvinas nos una como pueblo y fortalezca nuestra identidad”, fue el mensaje que acompañó la jornada, destacándose el compromiso de todos los participantes y reafirmando que la memoria es una herramienta fundamental para la formación ciudadana.