Malvinas en la piel: una jornada de memoria viva y soberanía

A través de un diálogo profundo con el veterano de Malvinas Tachi Flores, el cual nos visito en El CEBJA Prof. Norma Susana Díaz dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, donde junto a estudiantes y docentes participaron de un espacio de reflexión sobre el pasado, el compromiso patriótico y la importancia de mantener encendida la llama de la memoria colectiva.

En una atmósfera cargada de respeto y emoción, se llevó a cabo un encuentro fundamental para fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia argentina. La charla, encabezada por Tachi Flores, no fue solo un relato de hechos bélicos, sino un puente humano entre el pasado y el presente, diseñado para honrar la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.

El valor del testimonio directo

El evento se centró en la importancia de la memoria viva. A través de un diálogo cercano y significativo, Flores compartió su testimonio, permitiendo que los presentes se sumergieran en una experiencia de aprendizaje que trasciende los libros de texto. El espacio generado permitió reconocer, desde la sensibilidad y el respeto, el compromiso, la entrega y el profundo amor por la patria que define a nuestros veteranos.

Formando identidad y valores

Más allá del dato histórico, la jornada buscó sembrar valores esenciales en los estudiantes. La reflexión sobre Malvinas funcionó como un motor para potenciar:

La identidad nacional y el sentido de pertenencia.

La solidaridad y el respeto hacia nuestros héroes.

Una mirada crítica sobre el vínculo entre los sucesos de 1982 y nuestra realidad actual.

Un cierre emocionante

El encuentro concluyó con un clima de profunda gratitud. Las palabras de Tachi Flores no solo instruyeron, sino que conmovieron hasta las lágrimas a la audiencia, dejando en claro que la causa Malvinas sigue siendo una herida abierta pero también un símbolo de unidad.

Mantedner viva esta historia es, en definitiva, un acto de justicia para con aquellos que lo dieron todo. Como se sintió en cada rincón del salón: Malvinas nos une, hoy y siempre.