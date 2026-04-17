Malargüe vuelve a anunciar el Dino Pass 2026 y apuesta fuerte al turismo invernal

El municipio firmó un convenio con el Valle de Las Leñas que reimpulsa el Dino Pass con importantes beneficios para turistas y residentes, en el marco de la planificación de la próxima temporada invernal. Asimismo, se diseña la promoción del destino para incrementar la afluencia de visitantes nacionales durante los próximos meses.

El Intendente de Malargüe, Celso Jaque, confirmó que el departamento ya comenzó a delinear la estrategia para la Temporada Invernal 2026 con una serie de acciones articuladas junto al sector turístico local. En ese contexto, se llevó a cabo una reunión con la Cámara de Comercio y la Asociación Malargüina de Turismo (Amatur), con el objetivo de fortalecer la oferta y garantizar una temporada competitiva.

Uno de los anuncios más relevantes fue la firma de un nuevo convenio con el Valle de Las Leñas, que permitirá la continuidad del Dino Pass, un beneficio clave para incentivar el turismo. A través de este programa, quienes se alojen al menos dos noches en la ciudad de Malargüe accederán a un 50% de descuento en medios de elevación, mientras que aquellos que opten por hospedarse en el Valle de Los Molles obtendrán un 25% de rebaja.

Además, los residentes malargüinos contarán con un beneficio especial: un 50% de descuento con un cupo total de mil pases para toda la temporada, con un máximo de tres por persona. El acuerdo establece una restricción entre el 20 y el 31 de julio, período en el que no estará vigente el beneficio.

Otro punto destacado es la decisión de mantener los mismos valores en los medios de elevación respecto a la temporada anterior, lo que busca posicionar a Malargüe como un destino más accesible frente a otros centros de esquí del país.

Desde el municipio indicaron que, con este convenio ya firmado, se iniciará la promoción turística en distintos puntos del país para reforzar el turismo interno, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con el objetivo de atraer visitantes durante la temporada invernal.

Por otra parte, adelantaron que se trabaja en nuevas alternativas de conectividad, incluyendo la llegada de turistas mediante transporte en colectivos, lo que permitiría mejorar la transitabilidad y potenciar el desarrollo económico local.

Para acceder al Dino Pass, tanto turistas como residentes deberán realizar un trámite sencillo en la oficina de Turismo ubicada sobre Ruta Nacional 40 Norte. En el caso de los turistas, deberán presentar comprobante de alojamiento por al menos dos noches en establecimientos habilitados, mientras que los residentes deberán acreditar una permanencia mínima de cinco años en el departamento.

De esta manera, Malargüe apuesta a consolidarse como uno de los principales destinos de nieve del país, combinando beneficios económicos, promoción estratégica y trabajo conjunto con el sector privado.