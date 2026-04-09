Malargüe Sin Bolsas: Un Compromiso con el Medio Ambiente

En un esfuerzo por reducir la contaminación ambiental y promover prácticas más sostenibles, la Municipalidad de Malargüe invita a sus vecinos y vecinas a sumarse a la iniciativa #MalargueSinBolsas.

La campaña busca concientizar sobre los peligros de las bolsas plásticas, que tardan entre 100 y 400 años en degradarse, contribuyendo a la contaminación del suelo, el agua y afectando a la fauna local.

A través de la Ordenanza Nº 1528/2011, que ya está en vigencia, se establece una normativa que fomenta el uso de bolsas reutilizables, impulsando prácticas más responsables en nuestra vida diaria. Esta ley tiene como objetivo principal reducir el consumo de bolsas de polietileno y disminuir la contaminación que generan en el entorno natural.

La propuesta es simple: lleva tu propio bolso al momento de hacer las compras. Este pequeño gesto puede marcar una gran diferencia, no solo en la reducción de residuos, sino también en la protección de nuestros paisajes, flora y fauna.

La Municipalidad hace un llamado a todos los habitantes del Departamento a ser parte activa de este cambio cultural que protege nuestros recursos naturales. De esta manera, se fomenta una conciencia ambiental que beneficia no solo a la ciudad de Malargüe, sino a las generaciones futuras.