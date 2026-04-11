Malargüe: Las Loicas se prepara para la VI Fiesta del Puestero Cordillerano

Malargüe se prepara para una nueva edición de la Fiesta Puestero Cordillerano, un evento que rinde homenaje a las tradiciones y costumbres de la región. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una variada propuesta cultural que incluirá comidas típicas, espectáculos de danzas tradicionales, y las tradicionales destrezas gauchas, donde los jinetes locales exhibirán su destreza y espíritu.

La fiesta comenzará el sábado a las 12:00 horas con un acto inaugural, seguido por un almuerzo comunitario para dar inicio a la jornada. A las 14:30 horas será el turno de las destrezas gauchas, mientras que por la noche, a partir de las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la peña.

Uno de los momentos más esperados será la proclamación de la Reina, que representa un símbolo de identidad y orgullo cultural para la comunidad.

El evento continuará el domingo, con destrezas gauchas a partir de las 11:00 horas y hasta las 18:00 horas.

La Fiesta Puestero Cordillerano no solo es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía y el folklore, sino también para revivir las raíces cordilleranas, compartir en familia, y celebrar la rica cultura que distingue a Malargüe y su gente.