Malargüe – DinoPass 2026: El municipio inició con prestadores turísticos el programa de descuentos y promociones

Con el objetivo de continuar posicionándose como uno de los destinos más elegidos del sur mendocino durante el invierno, el departamento avanza en nuevas acciones que combinan políticas públicas y trabajo conjunto con el sector privado. En ese marco, se concretó la firma del convenio con prestadores turísticos que cuentan con alojamiento habilitado, quienes se suman al programa DinoPass, una política municipal que se consolida año a año.

El DinoPass se ha transformado en una herramienta clave para fomentar la llegada de visitantes durante la temporada invernal. Su crecimiento sostenido refleja no solo la adhesión de más prestadores, sino también el interés de turistas que buscan propuestas accesibles y beneficios concretos al momento de elegir su destino.

Entre los principales incentivos que ofrece el programa se destacan los descuentos en los medios de elevación del reconocido centro de esquí Las Leñas. Quienes se alojen un mínimo de dos noches en el departamento podrán acceder a una bonificación del 50%, mientras que aquellos que opten por hospedarse en Los Molles obtendrán un 25% de descuento. Estas medidas buscan no solo mejorar la competitividad del destino, sino también distribuir el flujo turístico en toda la región.

La incorporación de nuevos alojamientos habilitados al programa representa una oportunidad significativa para fortalecer la oferta turística. Al mismo tiempo, permite garantizar estándares de calidad en los servicios brindados, generando mayor confianza en quienes eligen visitar la zona durante la temporada alta.

Desde la gestión local remarcan que el trabajo articulado con el sector privado es un pilar fundamental para el desarrollo turístico. En este sentido, destacan que cada visitante que llega no solo dinamiza la actividad económica, sino que también impacta de manera directa en la generación de empleo y en el crecimiento de emprendimientos locales.

Asimismo, subrayan que este tipo de iniciativas forman parte de una política sostenida que busca diversificar la matriz económica, promoviendo al turismo como una de las principales fuentes de desarrollo. La temporada invernal, en particular, representa una de las oportunidades más importantes del año para consolidar ese objetivo.

Con estas acciones, el departamento continúa fortaleciendo su posicionamiento como destino competitivo, apostando a la innovación, la cooperación y la generación de beneficios concretos que favorezcan tanto a visitantes como a la comunidad local.