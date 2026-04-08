Malargüe: Abren inscripciones para el curso de manipulación de alimentos

El curso se llevará a cabo los días 21 y 22 de abril en el Campus Educativo, con el objetivo de capacitar a los interesados en obtener el carnet necesario para el manejo seguro de alimentos.

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe informa que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Manipulación de Alimentos, que se realizará los días 21 y 22 de abril, en el Campus Educativo local. Esta capacitación tiene como objetivo formar a los trabajadores y comerciantes en el correcto manejo y conservación de los alimentos, garantizando la seguridad alimentaria en la comunidad.

Las inscripciones se realizarán en la oficina de Bromatología, ubicada en Saturnino Torres 676, en el horario de atención de 8:00 a 13:00 horas. Es importante tener en cuenta que el pago correspondiente debe realizarse en el momento de la inscripción. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

Este curso es esencial para quienes operan en restaurantes, bares, supermercados, comedores, y otros establecimientos que manipulan alimentos, ya que el carnet garantiza que los participantes están capacitados para prevenir riesgos sanitarios y cumplir con las normativas vigentes en seguridad alimentaria.