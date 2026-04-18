El índice de salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%. De esta manera, se repitió la dinámica de enero, cuando los ingresos habían aumentado un 2,5% frente a una inflación también del 2,9%.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.

Con estos números, el total de los salarios sigue sin poder superar a la inflación y suma cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo. La última vez que se ubicó por encima fue en octubre de 2025, cuando la inflación fue del 2,3% y el índice salarial creció 2,5%.

En el desglose por sectores, el único que logró superar al IPC fue el informal, con un alza del 4,6%, es decir, 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación de febrero.

En tanto, el sector registrado (público y privado) continúa sin recuperar terreno y acumula su sexto mes consecutivo de caída real: en febrero avanzó 1,8%. Dentro de ese grupo, el privado registrado subió 1,6% (1,3 puntos por debajo de la inflación) y el público 2,3% (0,6 puntos por debajo).

En la comparación interanual, el sector privado registrado creció 27,6%, el público 27,4% y el privado no registrado 75,1%.

“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril, por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, señaló el economista Iván Cachanosky.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/el-pais/los-salarios-perdieron-contra-la-inflacion-por-cuarto-mes-consecutivo/