Los Juegos Deportivos Interuniversitarios ya están en marcha

Autoridades provinciales y representantes de universidades lanzaron una nueva edición del programa que promueve el deporte, la integración y la formación integral de estudiantes.

Con la presencia del subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y representantes de las casas de estudio participantes, se realizó en el Salón Blanco del Estadio Malvinas Argentinas la presentación oficial de los Juegos Interuniversitarios 2026, una propuesta que año tras año impulsa el deporte universitario en Mendoza.

El programa fortalece la participación deportiva de nueve instituciones: la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad de Mendoza, la Universidad del Aconcagua, la Universidad Champagnat, la Universidad de Congreso, el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge E. Coll y el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales.

En esta edición, los estudiantes competirán en fútbol 11, fútbol de salón, básquet 3×3 y 5×5, vóley, hockey 7, beach vóley, pádel y natación, tanto en ramas femeninas como masculinas.

Los encuentros se desarrollarán en distintos escenarios deportivos distribuidos entre las propias instituciones participantes y espacios provinciales. Se utilizarán instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Champagnat, la Universidad de Mendoza y la Universidad Tecnológica Nacional, además de 2 espacios administrados por la Subsecretaría de Deportes, donde se disputarán los encuentros de hockey y pádel.

Durante el acto, se destacó el valor de esta competencia como una política sostenida en el tiempo que busca no solo el desarrollo deportivo, sino también la generación de vínculos entre estudiantes de distintas carreras y universidades, promoviendo hábitos saludables, el sentido de pertenencia y la formación integral.

Los Juegos Interuniversitarios se consolidan así como un espacio clave dentro del calendario deportivo estudiantil, convocando a cientos de jóvenes en torno a la competencia sana, el compañerismo y el crecimiento personal.