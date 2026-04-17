Lo que se dice en las mesas: el futuro del carry atado al BCRA, un pleno a la reactivación del crédito y el adiós a un grande

Día a día las compras de divisas del Banco Central (BCRA) son, prácticamente, el dato excluyente que miran en el mercado. Y eso a pesar que de los dólares que ingresan al BCRA quedan muy pocos en las reservas , por eso las reservas netas no crecen como desea el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, para los inversores es el principal reaseguro del actual “ carry trade ” .

Claro que esta es la mirada de corto plazo, o más bien, hasta que empiece la batalla electoral 2027, porque pese al aparente entusiasmo que se percibe en el exterior, subsisten las dudas, no solo políticas, y todo vuelve a resumirse en solo una variable clave: confianza. Por lo menos así es lo que manifiestan operadores e inversores en charlas formales e informales.

En un cónclave financiero volvieron a reflotar dos interrogantes claves de lo que viene: ¿hasta a dónde Argentina cuenta con un prestamista de última instancia (Tesoro de EEUU), en medio de un año electoral en EEUU? , y ¿cuáles son las chances de que Milei sea reelegido? Tras echarle una somera mirada al comunicado del Staff Report del FMI la lectura fue que el “Toto” consiguió una especie de “waiver” , aunque no formalmente, sobre las metas de acumulación de reservas, que, según estimaciones privadas, hoy están más de 8.000 millones por debajo para 2026.

Un operador de bonos destacó que los soberanos en dólares empiezan a estar apuntalados por la estabilidad de la oferta de divisas y la reciente acumulación de reservas del BCRA, de ahí la performance del “AL30D”. Explicaba este bonero que nadie esperaba movimientos significativos del tipo de cambio más allá de volatilidad puntual. Mientras que, por el lado de las tasas de interés en pesos, la curva de pesos mostraba una fuerte compresión en todos los tramos, en particular en el corto lo que refleja poco interés y atractivo en las tasas fijas. A la hora de los postres recrudeció el debate sobre si estaba agotado el proceso de desinflación, al que vislumbran en una fase de rendimientos decrecientes, como le gustaría decir al Presidente. Lo que ven es que la inflación mensual se estacionó en un umbral de 2,5% a 3%, dando lugar no solo a tasas de interés pasivas reales negativas sino presionando al tipo de cambio. Claro que el camino elegido por el Gobierno priorizó estabilizar a costa de la actividad y del empleo. Pero ahora ven que en esta nueva etapa la inflación núcleo comienza a mostrar mayor persistencia y emergen, sin tapujos, las tensiones reales del programa propias de las políticas contractivas con expectativas descoordinadas.

¿Entonces? Lo que incomoda, a todos, es tener una economía estancada con inflación porque la continuidad de las políticas contractivas nutre la confianza del mercado en el camino de la desinflación, pero a la vez aumentan los costos sociales y financieros. Por ende, la pregunta del millón es cuál es el costo macro de mantener estas políticas y no cuánto tardará en bajar la inflación a cerca de 0. Claro que todo ello tiene un mojón en las ¿PASO?, o en las presidenciales 2027.

La supervivencia del carry trade

En medio de las reuniones del FMI y el “4” que se sacó Argentina en la revisión de metas que evitó ir a recuperatorio se coló el tema Irán. Comentan que en Washington vieron como el mercado primero compra la paz y después la realidad manda con el fracaso de las negociaciones. Hoy el precio lo pone el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro global de petróleo, y así la Fed tiene un problema que no estaba en ningún modelo. Un gestor internacional conversaba con un funcionario argentino quien le ponderaba que, en medio de la acumulación de reservas, ya se habían girado dividendos por más de 1.000 millones al exterior y el dólar ni se movió.

Pero el gestor le cuestionó la performance del peso, solo comparada con la del peso colombiano, bajo el atractivo del “carry”, algo que hoy refleja fortaleza, pero el día de mañana puede complicar el panorama. Una historia ya conocida. ¿Seguirá sonando la música o habrá Puerta 12? En tal sentido, un economista del IIF le bajó los decibeles a la estimación de crecimiento global del FMI de 3,1% para este año. Para el analista, el Fondo no te está dando realmente una base clara, da un camino de referencia rodeado de escenarios, sin probabilidades asociadas, o sea, una forma educada e institucional de decir que la niebla es densa y que la estimación central está haciendo con menos trabajo de lo habitual, pero una vez que se pasa del agregado a los países la historia es otra, donde para los gestores emergentes más vulnerables, esto no es solo una historia de inflación sino de financiación, de tipo de cambio y, en algunos casos, una historia de espacio político.

Otro evento que está congregando la atención del mundillo del DC es la Semafor World Economy al que asisten no solo líderes mundiales sino más de 400 directores ejecutivos que debatirán entre otros temas, el cambio de enfoque de «¿Cómo gestionar la incertidumbre?» a «¿Cómo crecer a pesar de ella?». Según el CEO de BCG, la geopolítica y la energía vuelven a ocupar un lugar prioritario en la agenda de los consejos de administración de las corporaciones. Explicó que el panorama geopolítico actual, más volátil, está generando una nueva realidad energética: la magnitud de la destrucción causada por el conflicto en Medio Oriente no tiene precedentes (el director de la AIE comparó la situación actual con las crisis del petróleo de 1973 y 1979 y la crisis del gas europea de 2022, todas juntas); más de 40 activos energéticos en nueve países han sufrido graves daños; no se trata de una fluctuación pasajera, tiene el potencial de provocar un cambio estructural en la forma en que el mundo concibe la seguridad energética, con importantes implicaciones para las nuevas inversiones en energía, las cadenas de suministro, la asignación de capital y la estrategia industrial en los años venideros.

Se fue un grande

También se escucharon comentarios vinculados al mercado, entre los más picantes el robo de talentos entre el Citi y el JPMorgan, y la renuncia de un joven director de Goldman. Ocurre que el Citi pagó a Vis Raghavan 25 millones de dólares para contratarlo procedente de JPMorgan, mientras el JPMorgan pagó a Doug Petno 23 millones de dólares para contratarlo procedente de Citi. Dicen que Petno, un tipo simpático, tal vez pierda algo de su chispa cuando se dé cuenta de que Raghavan, con quien trabajó anteriormente en JPMorgan, ahora gana más que él. Irónicamente, parece que ambos profesionales recibieron parte de su pago por haber logrado robarse mutuamente el personal. Muchos recuerdan 2025 porque fue un año en el que Citi y JPMorgan intercambiaron a muchos altos ejecutivos. Raghavan contrató a más de diez excompañeros de JPMorgan para puestos clave en Citi y afirmó haberlo hecho de forma muy económica. JPMorgan, por su parte, contrató a figuras destacadas como el banquero Anthony Diamandakis y Suneel Hargunani, provenientes de Citi, tras la llegada de Raghavan.

Por otro lado, hace cuatro meses un operador de la mesa de Goldman Sachs en Londres, Paulo Costa, se convirtió en el director general más joven de la firma con 29 años. Lo curioso es que al parecer Costa renunció a Goldman para unirse al fondo de cobertura Millennium. Cuenta la leyenda, por los que lo conocen, que Costa se interesó por la economía durante la crisis de la deuda soberana europea y comenzó a realizar pequeñas operaciones bursátiles a los 11 años, antes de estudiar economía en la Universidad de Warwick, y una década después se unió a Goldman.

Sin duda el fallecimiento de Mark Mobius no solo impactó en su flamante fondo de inversión sino en el resto de las principales gestoras globales y bancos de inversión. Era un referente a la hora de los mercados emergentes. El joven Mobius, criado en Long Island, de padres inmigrantes alemanes y puertorriqueños tuvo un paso académico en la Universidad de Boston en bellas artes y comunicación y luego hizo un doctorado en Economía en el MIT y estudios posdoctorales en la Universidad de Kioto, lo que le dio una perspectiva única tanto sobre los mercados como sobre la vida. Su historia tuvo un hito en 1987 cuando a pedido de Sir John Templeton, Mark asumió la dirección del Templeton Emerging Markets Group, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en el mundo de las inversiones globales al pasar de gestionar 100 millones de dólares a más de 50.000 millones de dólares décadas después. En 2024, a sus 87 años, inició una nueva etapa con el lanzamiento de Mobius Investments y el Mobius Emerging Opportunities Fund. QEPD.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-el-futuro-del-carry-atado-al-bcra-un-pleno-la-reactivacion-del-credito-y-el-adios-un-grande-n6267720