Llega el segundo encuentro del taller de psicodrama al ECA Sur

La Subsecretaría de Cultura invita a participar en un nuevo encuentro del taller de psicodrama, una propuesta orientada a trabajar emociones, conflictos y vínculos a través del juego, el movimiento y recursos teatrales. La actividad se realizará el jueves 16 de abril, a las 18.30, en el ECA Sur Enrique Sobisch (Km 0, San Rafael). Para más información e inscripción: 2604513742.

Coordinado por Sol Cival, el encuentro consiste en una experiencia grupal de aproximadamente una hora y media ue invita a los participantes a explorar y transformar situaciones adversas, conflictos interpersonales, traumas o desequilibrios emocionales mediante dinámicas creativas y participativas.

El arte como herramienta para sanar

El psicodrama es un método terapéutico y expresivo creado por el psiquiatra Jacob Levi Moreno, que propone abordar las experiencias personales a través del juego, el movimiento corporal, los recursos teatrales y la espontaneidad creativa. En un entorno grupal, permite observar situaciones conflictivas desde nuevas perspectivas y habilitar procesos de transformación personal.

Entre sus beneficios, se destacan el fortalecimiento de la autoestima, la mejora en la interacción social y el desarrollo de la creatividad y la espontaneidad, así como la búsqueda de nuevas estrategias para resolver situaciones personales o grupales.

El encuentro no requiere experiencia previa. Se recomienda asistir con ropa cómoda, una botella de agua y, quienes lo deseen, mate o algo para compartir. La propuesta está dirigida a adultos y a niños a partir de 7 años, promoviendo un espacio de encuentro, expresión y crecimiento colectivo.