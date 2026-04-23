Llega al ECA Sur la charla “El stand up como forma de expresión cultural”

La Subsecretaría de Cultura invita a participar en la charla “El stand up como forma de expresión cultural”, que se realizará el próximo sábado 25 de abril, a las 18.30, en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Sur Enrique Sobisch (Km 0, San Rafael). La entrada es gratuita.

La actividad estará a cargo del licenciado Alejandro Iván Kachurovsky, comediante y productor de stand up sr, y propone, a través de ejercicios creativos, brindar herramientas para enfrentar la hoja en blanco y desarrollar ideas propias.

Durante el encuentro se abordará qué es el stand up comedy, sus orígenes y los recursos que lo convierten en un catalizador de ideas y expresiones surgidas de la observación cotidiana. Además, se explorará esta disciplina como un espacio que permite conectar con las emociones y con la propia forma de expresarse en un ámbito escénico sin red.

La propuesta está destinada a personas de San Rafael interesadas en iniciarse en esta práctica cultural en crecimiento, promoviendo el desarrollo creativo y la exploración de nuevas formas de expresión.