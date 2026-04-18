LiderarME, una propuesta de bienestar para mujeres en espacios de alta responsabilidad

Esta iniciativa está orientada al fortalecimiento integral de mujeres que participan activamente del ecosistema de la economía social.

La Dirección de Economía Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, organizó el ciclo LiderarME – Bienestar para mujeres en espacios de alta responsabilidad, en el marco de las políticas públicas provinciales destinadas a promover liderazgos sostenibles, reconociendo que los procesos productivos, organizacionales y comunitarios sólo pueden sostenerse en el tiempo cuando se cuida a las personas que los impulsan.

El ciclo contó con la participación la vicegobernadora, Hebe Casado, quien compartió esta jornada con emprendedoras de la economía social en etapas avanzadas, quienes aportaron su trayectoria y experiencia en roles de conducción, favoreciendo el intercambio de saberes, la construcción de referencias reales y el fortalecimiento de redes entre pares desde una lógica asociativa y solidaria.

La vicegobernadora resaltó que “las mujeres que estamos en lugares de liderazgo muchas veces vivimos mirando hacia afuera, tratando de hacer bien nuestro trabajo y demostrando permanentemente que estamos preparadas para ocupar esos espacios. Por eso, valoro mucho iniciativas como LiderarME, que nos invitan a frenar un momento, mirarnos hacia adentro y cuidarnos también nosotras. Cuando uno está bien, con la cabeza clara y en equilibrio, puede tomar mejores decisiones y liderar mejor”.

En este sentido, la directora de Economía Social, Lorena Meschini, destacó que “desde la Economía Social entendemos que no hay desarrollo posible sin personas cuidadas. LiderarME nace de la convicción de que el bienestar no es un complemento del liderazgo, sino su base. Acompañar a mujeres que lideran, que sostienen proyectos y generan trabajo, también es una forma concreta de fortalecer el entramado social y productivo de nuestra provincia.”

LiderarME está estructurado con un enfoque de bienestar multidimensional, abordando de manera integrada las dimensiones psicológica, emocional, física, social, laboral, financiera y digital. Desde esta perspectiva, el bienestar fue trabajado no como una responsabilidad individual aislada, sino como una construcción colectiva, sostenida por el acompañamiento, la cooperación y el trabajo en red.

Durante la apertura del encuentro inicial se generaron espacios de reflexión personal y grupal, junto con herramientas prácticas orientadas a la autorregulación emocional, el autocuidado estratégico y la toma de decisiones conscientes en contextos de alta exigencia.

La propuesta apuntó a visibilizar el impacto que la sobrecarga de roles, la presión constante y la toma permanente de decisiones tienen en la salud y la sostenibilidad del liderazgo femenino, reafirmando que no existe liderazgo efectivo ni sostenible sin bienestar personal y colectivo.

Con esta iniciativa, la Dirección de Economía Social continúa impulsando acciones que integran el desarrollo productivo con el cuidado de las personas, promoviendo liderazgos más humanos, conscientes y sostenibles en el tiempo.

Próximos encuentros

El equipo de LiderarME está integrado por profesionales de diferentes ámbitos. A continuación, se detalla el cronograma de las próximas presentaciones:

· 30 de abril 17.30 – Mindfulness y Gestión de Emociones. Alejandra López

· 15 de mayo 16.30 – Longevidad y Bienestar. Johana De Giuseppe

· 29 de mayo 16.30 – El mundo ya cambio: simplifica tu día y multiplica tu impacto.

Ivana Riccardi

Yoga y Meditación. Lourdes Bruno

· 12 de junio 16.30 – Oratoria y herramientas para presentaciones efectivas con IA. Graciela Mihaljevic

· 23 de junio 16.30 – ¿Quién cuida a las que cuidan? Patrimonio y autonomía de la mujer líder ante la ruptura. María Cecilia Hom

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