“Leonardo Yapur cierra su etapa como concejal y asume en el Senado con una agenda construida junto a los sanrafaelinos”

El dirigente sanrafaelino destacó que su llegada a la Cámara Alta provincial no implica una distancia con el departamento, sino una nueva responsabilidad para defender al Sur Productivo, sostener la cercanía con los vecinos y transformar en iniciativas concretas lo escuchado en cada distrito.

Leonardo Yapur finaliza su etapa como concejal de San Rafael y asume en las próximas horas como senador provincial, llevando a la Legislatura una agenda construida en el territorio, en contacto directo con vecinos, productores, comerciantes, jóvenes e instituciones del departamento.

Al hacer un balance de su paso por el Concejo Deliberante, Yapur remarcó que esta nueva responsabilidad no representa un alejamiento de San Rafael, sino una oportunidad para darle más fuerza a los reclamos, prioridades y proyectos que recogió durante toda su tarea política y legislativa.

“No me voy de San Rafael; cambio de lugar para defenderlo mejor. Todo lo que escuchamos en los barrios, en los distritos, en el sector productivo y en cada reunión con vecinos, ahora lo voy a llevar al Senado con la misma convicción y con una responsabilidad todavía mayor”, expresó.

Al hacer un balance de su paso por el Concejo Deliberante, Yapur remarcó que su forma de trabajo se sostuvo en el tiempo: escuchar, registrar y transformar esa escucha en compromiso político.

En ese sentido, subrayó el valor simbólico y práctico de su agenda de trabajo construida con los vecinos, que lo acompañó en cada recorrido.

“Esa agenda nunca fue un accesorio. Fue una forma de trabajar. Ahí están las preocupaciones, las ideas y las necesidades de muchísimos sanrafaelinos. Y esa agenda no se cierra: llega conmigo al Senado”, afirmó.

El ahora senador provincial electo señaló además que uno de los ejes de esta nueva etapa será la defensa del Sur Productivo, con una agenda enfocada en producción, empleo, conectividad, agua, energía, infraestructura y oportunidades para los jóvenes.

“San Rafael necesita una voz firme en Mendoza, pero también una presencia constante acá. Defender a nuestro departamento no es hablar desde lejos: es seguir recorriendo, seguir escuchando y sostener un intercambio permanente con la gente para representar de verdad sus intereses”, sostuvo.

Finalmente, Yapur aseguró que asume este nuevo desafío con gratitud, pero sobre todo con la conciencia de que la ciudadanía espera dirigentes que no se acostumbren al cargo ni se despeguen de la realidad cotidiana.

“No asumo este lugar como un premio personal. Lo asumo como una responsabilidad más grande. Voy a estar donde haya que hacerse oír por San Rafael, y voy a seguir estando cerca de cada vecino para escuchar, rendir cuentas y seguir construyendo juntos”, concluyó.