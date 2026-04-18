San Rafael, Mendoza 18 de abril de 2026
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Las oficinas municipales de «Rentas y Catastro» atienden con operativos móviles en distritos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 18 abril, 2026

Con el objetivo de acercar los servicios y atención a los vecinos en los distritos, las oficinas municipales de Rentas y Catastro visitan diferentes delegaciones municipales.

Esta semana los operativos móviles se realizaron en Cuadro Benegas y Rama Caída, donde decenas de vecinos pudieron efectuar sus consultas, recibir asesoramiento y regularizar sus situaciones.

“Estamos trabajando con operativos móviles para que los vecinos puedan evacuar dudas y realizar consultas inherentes a las áreas de rentas y catastro”, explicó Cecilia Domínguez, integrante del área de Rentas.

Algunas de las temáticas más consultadas tienen que ver con tasas municipales, multas de estacionamiento, cuentas de cementerio, padrones de viviendas y terrenos, entre otras.

El objetivo es ir visitando dos distritos por semana, con el objetivo de acercar estos operativos a cada rincón de San Rafael.

 

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