Las oficinas municipales de «Rentas y Catastro» atienden con operativos móviles en distritos

Esta semana los operativos móviles se realizaron en Cuadro Benegas y Rama Caída, donde decenas de vecinos pudieron efectuar sus consultas, recibir asesoramiento y regularizar sus situaciones.

“Estamos trabajando con operativos móviles para que los vecinos puedan evacuar dudas y realizar consultas inherentes a las áreas de rentas y catastro”, explicó Cecilia Domínguez, integrante del área de Rentas.

Algunas de las temáticas más consultadas tienen que ver con tasas municipales, multas de estacionamiento, cuentas de cementerio, padrones de viviendas y terrenos, entre otras.

El objetivo es ir visitando dos distritos por semana, con el objetivo de acercar estos operativos a cada rincón de San Rafael.