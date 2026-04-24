Las lenguas como puentes: trayectorias, saberes y emancipación en el aula de jóvenes y adultos”

En el marco de la conmemoración del 23 de abril, Día Internacional del Libro, se llevó a cabo en el Anexo 01 de CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, una propuesta pedagógica interdisciplinaria e intercultural, en coherencia con los principios de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, centrada en el reconocimiento de las trayectorias educativas, la diversidad lingüística y el desarrollo de capacidades. , una propuesta pedagógica interdisciplinaria e intercultural, en coherencia con los principios de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, centrada en el reconocimiento de las trayectorias educativas, la diversidad lingüística y el desarrollo de capacidades.

La actividad fue desarrollada de manera conjunta por la profesora de Lengua Extranjera Inglés, Belén Montoya, junto a la profesora Adriana García, quienes propiciaron un espacio de enseñanza situado en el contexto sociocultural de las estudiantes.

La propuesta surgió a partir del abordaje de aprendizajes específicos vinculados a la pronunciación de números en lengua extranjera inglés. Considerando que varias estudiantes tienen como lengua materna el quechua, con el español incorporado como segunda lengua, el aprendizaje de lengua extranjera inglés se presenta como un desafío que, a su vez, habilita nuevas formas de comprensión y expresión.

En este sentido, se desarrolló una actividad oral y escrita en la que se trabajaron los números en tres lenguas: quechua, español y lengua extranjera inglés. Esta propuesta permitió fortalecer aprendizajes específicos, además de promover el desarrollo de capacidades vinculadas a la comunicación, la escucha activa, el pensamiento crítico, la valoración de la identidad cultural.

Asimismo, se generó un espacio de intercambio donde las estudiantes compartieron sus historias de vida, los modos en que han adquirido su lengua materna, reconociendo el valor de los saberes comunitarios y familiares. Este proceso se enmarca en un contexto problematizador vinculado a la ciudadanía y la emancipación, donde el conocimiento se construye de manera colectiva, reconociendo a cada estudiante como sujeto de derecho, portador de cultura.

La actividad adquiere especial sentido en relación con el Día Internacional del Libro, resignificando la lectura como una práctica amplia que trasciende el texto escrito. Leer implica interpretar el mundo, las experiencias, las voces que habitan el aula. En este marco, las lenguas se constituyen como textos vivos que favorecen el encuentro entre culturas, fortaleciendo una educación inclusiva, democrática y participativa.

Este tipo de propuestas fortalece las trayectorias educativas al reconocer los saberes previos como punto de partida para nuevos aprendizajes, promoviendo la continuidad, la participación, el sentido de pertenencia en la institución