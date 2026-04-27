“Las herramientas de la soledad”: El nuevo filme de Gaspar Gómez llega a Malargüe

Este jueves 30 de noviembre, a las 20:00 horas, se estrena en la Sala Maitén de Malargüe “Las herramientas de la soledad”, la nueva película de Gaspar Gómez. Con una potente interpretación de Verónica Manzone, la película ha generado gran impacto en Mendoza, donde estuvo tres meses en cartelera, emocionando al público por su profunda carga emocional.

La trama sigue a una escritora que, en una sesión de terapia, le cuenta a su psicólogo sobre su nueva novela, en la que explora la historia de Verónica, una mujer que intenta escapar de su encierro. A medida que avanza, el relato se entrelaza con los propios conflictos de la escritora, revelando sus traumas y deseos más ocultos.

El filme, que obtuvo el Premio CAM a la postproducción otorgado por la Mendoza Film Commission, es una coproducción con Buda Casa Productora, Friki Studio y la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video.

La película tiene una duración de 67 minutos y es de origen argentino. Perteneciente al género drama, está recomendada para mayores de 12 años. Puedes ver el tráiler aquí.