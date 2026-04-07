Las principales cámaras empresariales del Sur de Mendoza manifestaron su reclamo por la “crítica situación” de las pymes, especialmente aquellas relacionadas con el comercio, la agricultura, la vitivinicultura, las industrias, la construcción y los servicios.

En un comunicado difundido este lunes, señalaron que la caída de la actividad económica que afecta al entramado productivo de la región requiere “la implementación urgente de medidas que permitan reactivar la economía, sostener el empleo y garantizar la continuidad de las empresas“.

El texto fue firmado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (presidida por Gabriel Brega -foto-), la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear (su titular, Germán Herrada) y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe (Gabriel Ginart).

Además, los empresarios señalaron que hay algunos factores que complican aún más el escenario. La recesión económica es uno de ellos, porque impacta en la microeconomía y debilita el tejido productivo y comercial. También la presión fiscal, porque las altas tasas del Estado (municipal, provincial y nacional) generan una carga “difícil de sostener“.

También aseguran que no hay créditos accesibles, porque las tasas no son razonables ni de rápido acceso. “Eso limita la capacidad de sostener el empleo“, señalaron.

Por último, señalaron que una de las afectaciones es la capacidad instalada ociosa y la falta de liquidez. Factores que, sumados a la coyuntura actual, “conducen a un escenario crítico cuyo desenlace más frecuente es el cierre de empresas“.

El reclamo a los gobiernos

Desde las cámaras empresariales señalaron que, en virtud de estas dificultades, es imperioso mantener “canales de diálogo” con los distintos niveles del Estado para abordar la problemática. Para eso, exigen una serie de puntos.

Por un lado, al Gobierno nacional que permita un diferimiento de al menos 30 días a las ejecuciones fiscales, para aliviar la situación financiera. También la reducción de las tasas de financiamiento en los planes de pago para pymes y pequeños contribuyentes. El establecimiento de tasas de interés accesibles para créditos de capital de trabajo, de rápida implementación.

También la reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, junto con la implementación de planes de pago con tasas reducidas. Así como la condonación de las multas por mora.

Por otro lado, reclaman una “reducción del gasto público estructural“, principalmente a nivel provincial y municipal, para garantizar la reducción impositiva.

En este sentido, para concluir, las cámaras realizaron un llamado a las autoridades para tomar las medidas “que permitan preservar el empleo, sostener la producción y garantizar la continuidad de las empresas“.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/las-camaras-empresariales-del-sur-reclamaron-medidas-urgentes-ante-la-critica-situacion-de-sus-pymes/