Laguna del Diamante cierra la temporada con un balance positivo para el Ambiente y la cordillera

La temporada 2026 de esta área natural protegida, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, cerró con menor afluencia de visitantes por las nevadas y precipitaciones de verano, pero con un balance altamente positivo en términos ambientales, operativos y de conservación.

Laguna del Diamante, uno de los mayores atractivos de la cordillera mendocina, cierra la temporada habilitada para visitas con un balance positivo para el recurso hídrico de la laguna y su entorno. “Este año hubo más precipitaciones de verano, lo que es bueno para el espejo de agua a los pies del volcán Maipo y para la cordillera”, dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“El balance del verano de esta área natural protegida se caracterizó por una gestión equilibrada entre el uso público y la preservación ambiental”, resumió Alberto Orellano, jefe del cuerpo de Guardaparques de la zona.

Las visitas se habilitaron el 14 de enero y se cerraron el 5 de abril, por lo que la temporada comprendió 79 días. “De esos días, 12 debieron ser interrumpidos por nevadas”, señaló Orellano. ”Siempre contamos con la colaboración de Vialidad Provincial para despejar los caminos”, agregó.

Durante este período, ingresaron 5.161 visitantes en 1.635 vehículos, menos que la temporada anterior. La reducción estuvo directamente asociada a las condiciones del tiempo, que limitaron el acceso durante varios días, pero aportaron beneficios sustanciales en términos de recarga hídrica y conservación del ecosistema.

El comportamiento mensual mostró una mayor concentración de visitantes en enero y febrero. En enero ingresaron 1.794 personas y 595 vehículos, mientras que febrero alcanzó el pico de la temporada, con 2.439 personas y 778 vehículos.

En marzo y abril, la afluencia disminuyó significativamente, en línea con el aumento de las nevadas y las restricciones de acceso.

En cuanto a las actividades realizadas, el turismo general representó la mayor proporción, con 4.393 visitantes, seguido por 970 pescadores, 99 ascensos, 17 actividades de ciclismo y 163 ingresos por motivos laborales.

Esta diversidad de usos reafirma el carácter multifuncional del área protegida, que combina recreación, deporte y trabajo en un entorno de alto valor ambiental.

Desde el punto de vista operativo, la temporada contó con un equipo de guardaparques y personal de apoyo que garantizó el funcionamiento del área y la seguridad de los visitantes.

La seccional estuvo a cargo del jefe Mario Cataldo, junto a dos guardaparques y diez personas de apoyo, que cumplieron tareas fundamentales, como control de ingresos, asistencia a los visitantes, mantenimiento de instalaciones y gestión ambiental.

Gestión de residuos

Un aspecto destacado de la temporada fue la gestión de residuos. La afluencia total de visitantes generó 159 bolsas de basura, equivalentes a aproximadamente 1.908 kilogramos de residuos, los cuales fueron correctamente recolectados y gestionados por el equipo.

Asimismo, el mantenimiento y limpieza de los sanitarios públicos, tanto en el sector Alvarado como en la laguna, fue llevado adelante íntegramente por el personal, reforzando las condiciones de higiene y calidad del servicio.

En perspectiva histórica, la temporada 2025-2026 se ubica dentro de los valores habituales de uso público del área, con una menor presión antrópica en comparación con años anteriores.

Esta situación, combinada con un régimen de precipitaciones favorable, permitió consolidar un escenario positivo para la conservación del ecosistema.

El balance general de la temporada es claramente favorable: menor afluencia de vehículos por temporales, pero mejores condiciones ambientales, mayor disponibilidad hídrica y un funcionamiento operativo sólido. Este equilibrio refuerza el modelo de gestión del área protegida, donde la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural son prioridades centrales.