La Plaza Independencia cuenta con señalización para juegos inclusivos en compromiso con la accesibilidad

La Plaza Independencia, recientemente reinaugurada en el B° Güemes, continúa incorporando mejoras orientadas a la inclusión y el disfrute de toda la comunidad. En esta oportunidad, desde la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos se llevó adelante la colocación de cartelería específica en el sector de juegos inclusivos, con el objetivo de promover su uso adecuado y garantizar el acceso a todas las personas.

Estos juegos, diseñados especialmente para ser utilizados por niños y niñas con discapacidad, representan un avance significativo en la construcción de espacios públicos más equitativos. La incorporación de señalización permite ordenar su uso, brindar información clara y concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar estos sectores.

Desde el área destacaron que este tipo de intervenciones no solo mejora la infraestructura urbana, sino que también fortalece los valores de convivencia, respeto y empatía. Los juegos inclusivos son fundamentales para fomentar la integración, ya que brindan oportunidades de recreación y esparcimiento a quienes requieren estructuras adaptadas para su desarrollo y disfrute.

En este sentido, se solicita a vecinos, vecinas y familias que acompañen esta iniciativa cuidando y respetando la señalización colocada. Hacer un uso responsable de cada espacio permite que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones y disfrutar plenamente de la plaza.

Asimismo, se recuerda la importancia de preservar el estado de los juegos y de todo el entorno, evitando acciones que puedan deteriorarlos o impedir su correcto funcionamiento. El compromiso colectivo es clave para sostener estos espacios en el tiempo y garantizar que cumplan su función social.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo de una ciudad más inclusiva, accesible y pensada para todos. Cuidar los espacios públicos es una responsabilidad compartida, y cada gesto suma para construir una comunidad más consciente y solidaria.