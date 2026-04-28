La Orquesta Pianoforte presenta “Michael Jackson sinfónico”

La Orquesta Pianoforte vuelve al Teatro Independencia para presentar un espectáculo que propone un recorrido por el legado musical de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, Michael Jackson, y lo hará con una propuesta sinfónica.

Este concierto será una experiencia única, con arreglos originales concebidos especialmente para esta ocasión. La Orquesta Pianoforte, junto a banda en vivo y el solista Matías Guembe, reinterpretarán sus grandes éxitos con arreglos orquestales poderosos y emocionantes.

Una experiencia inmersiva que fusiona lo clásico y lo pop, en el escenario del Teatro Independencia, para celebrar el legado de una de las mayores leyendas de la música.

Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este nuevo volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural y la puesta en valor de la creación local. El concierto promete una experiencia que conjuga emoción, calidad artística y una profunda conexión con la música mendocina.

La cita será el domingo 3 de mayo, a las 21, en el Teatro Independencia y las entradas pueden adquirirse en www.entradaweb.com o en la boletería ubicada en Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza.