La Municipalidad presentó el Registro de Proveedores Locales para promover la contratación y compre local

El intendente Celso Jaque junto al gabinete municipal anunciaron esta mañana a la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe el lanzamiento del Registro de Proveedores Locales. Se trata de una herramienta que permitirá acercar a las empresas del sector minero, petrolero y otras, los servicios y productos que el mercado malargüino ofrece.

Esta nueva herramienta digital, que estará disponible a partir de la próxima semana, tiene como objetivo principal fortalecer la economía local y facilitar la conexión entre las empresas mineras y petroleras que operan en el departamento con los proveedores y prestadores de servicios de la región.

El Director de Rentas Municipal, Cdor. Gonzalo Almonacid, explicó que la creación de este registro responde a una necesidad identificada por el municipio en varias inspecciones realizadas a los campamentos de exploración minera y petrolera. “Nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchas veces las empresas que prestan servicios en nuestro departamento provienen de otras localidades, e incluso de otras provincias, lo que genera costos altísimos para los prestadores de servicio minero o petrolero locales”, comentó.

En este sentido, el municipio busca brindar una oportunidad a los comerciantes y prestadores de servicios de Malargüe para que puedan competir y ofrecer sus productos y servicios directamente a las empresas que operan en el área minera y petrolera, contribuyendo al desarrollo económico local.

El Registro de Proveedores de Bienes y Servicios Mineros, Petroleros y Profesionales Afines permitirá a los comerciantes, empresas prestadoras de servicios y profesionales de la región inscribirse a través de la página web de la Municipalidad de Malargüe. A partir del lunes próximo, los interesados podrán cargar sus datos de contacto, especificar la actividad que realizan, los servicios que ofrecen y una breve descripción de los mismos.

El rol del municipio, según Almonacid, no será solo el de ofrecer una plataforma digital, sino también el de actuar como un nexo y un aval. “Validaremos que los proveedores estén habilitados y al día con las tasas municipales. De esta forma, aseguramos que las empresas que contraten servicios locales lo hagan con proveedores que cumplen con los requisitos establecidos”, indicó el Director de Rentas Municipal.

El objetivo central del Registro es ordenar y transparentar la oferta local de bienes y servicios, y potenciar la visibilidad de los proveedores malarguinos ante las empresas que demandan servicios mineros y petroleros. Además, se busca generar una mayor competitividad en el mercado local, evitando que las empresas tengan que recurrir a proveedores externos.

“Muchos prestadores de servicio fuera del departamento no conocen a los proveedores locales, y esto lleva a que muchas veces contraten servicios de otras localidades. Con este registro, buscamos que las empresas puedan consultar fácilmente los servicios disponibles en nuestra zona, contribuyendo así a un crecimiento económico más inclusivo”, destacó Almonacid.