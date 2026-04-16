La Municipalidad de Malargüe sigue llevando soluciones a los malargüinos en situación de emergencia habitacional

La directora de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social de la Municipalidad de Malargüe destacó los esfuerzos realizados en respuesta a la emergencia habitacional que afecta a numerosas familias. En colaboración con el IPV y la Municipalidad está ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades urgentes de las familias vulnerables, enfocándose en reparaciones y acompañamiento en obras que mejoren la calidad de vida.

La emergencia habitacional se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes para muchas familias de Malargüe, y la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social está trabajando activamente para dar respuestas. Según comentó la directora Paola Jofré, “hay mucha demanda, mucha necesidad habitacional“, pero el trabajo de la Municipalidad se ha centrado principalmente en situaciones de emergencia.

Se han logrado avances significativos en el acompañamiento a las familias que atraviesan crisis habitacionales. No obstante, se aclaró que la Municipalidad no se encarga de la construcción de módulos habitacionales, sino que se concentra en reparaciones de techos y la provisión de mano de obra, que en muchas ocasiones es el mayor obstáculo para quienes tienen materiales pero no cuentan con los recursos para pagar la mano de obra.

“También realizamos trabajos en pozos sépticos, siempre y cuando las familias se encuentren en situación socioeconómica vulnerable”, explicó la directora. Las intervenciones están dirigidas a aquellas personas que no tienen medios para solventar estos gastos y que necesitan mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, las demandas son muchas y los recursos limitados. “Tratamos de priorizar, porque sabemos que todas las familias que se acercan a la dirección presentan una necesidad. La diferencia radica en que algunas tienen algún ingreso y otras no cuentan con ningún recurso económico”, detalló la funcionaria. Este enfoque permite direccionar los esfuerzos hacia quienes más lo necesitan, haciendo frente a la escasez de recursos disponibles.

La Municipalidad de Malargüe, en articulación con el IPV, sigue trabajando en el mejoramiento habitacional, con un claro foco en la inclusión social y la calidad de vida de las familias más vulnerables del Departamento. Si bien las respuestas son limitadas por la disponibilidad de recursos, la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social continúa priorizando las situaciones de mayor urgencia, con la esperanza de poder extender su alcance en el futuro cercano.