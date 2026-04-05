La Garrafa en tu Barrio. Cronograma del 6 al 11 de abril

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Quienes deseen acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma del 6 al 11 de abril

Lunes 6

Guaymallén

Puente de Hierro. Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 9.30.

Los Corralitos. Barrio Mori. Manzana. A. Casa. 3. A las 10.30.

Dorrego. Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 11.30.

Dorrego. Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 12.30.

Las Heras

El Zapallar. Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30.

El Algarrobal. SUM La Esperanza. Manzana. 3. Casa. 3. A las 11.30.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

General Alvear

Alvear Oeste. Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Amas de Casa. Manzana. C. Casa. 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad. Barrio El Rosal II. Manzana. B. Casa. 3. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.

Ciudad. Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 10.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada. Barrio Loteo Nadal. Ruta 40. A las 12.

La Estacada. Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex finca Lobato). A las 12.45.

Martes 7

Guaymallén

Puente de Hierro. Barrio El Libertador. Claveles Mendocinos y calle 4. A las 9.30.

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Las Chacras. Calle El Comercio. Manzana. C. Casa. 24. A las 10.30.

Colonia Molina. Plaza del Barrio Santa Rita. Calle Milagros y Gastón Díaz. A las 11.30.

Colonia Segovia. Barrio Di Rocco. Plaza. Tabalqué y Ocayunta. A las 12.30.

San Rafael

Real del Padre. Paraje. La Olla. Escuela 4-244 Griselda Guillén. A las 9.

Real del Padre. Escuela 1-117 Juan de Dios Correas. A las 10.30.

Maipú

El Pedregal. Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta y L Pareditas. A las 9.40.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A la 10.20.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11.40.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30.

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.

Luján

Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30.

Tupungato

La Arboleda. Lotes Pelegrina. Plaza. A las 10.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

Miércoles 8

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chavez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Ruta Provincial 20 y Ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Las Heras

El Plumerillo. CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. Playón deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 11.30.

San Martín

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 9.

Montecaseros. Delegación municipal. A las 11.

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana. 9. Casa. 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

San Carlos

Chilecito. Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito. Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Kilómetro 8. Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30.

Kilómetro 8. Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30.

Los Corralitos. Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10.

Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats. Plaza Principal. A las 9.

Atuel Norte. Plaza Julio Ruiz. A las 11.30.´

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 9

Guaymallén

Rodeo de la Cruz. Barrio Farmacéutico. Plaza. Malnis y Civelli. A las 9.30.

Rodeo de la Cruz. Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.15.

Rodeo de la Cruz. Barrios Congreso y Progreso. SUM Bonfanti y Solari. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Barrio Bonfanti. Bebedero 7900 entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 9.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.

La Palmera. Calle Arenales y 9 de Julio. A las 10.30.

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 11.

Villa Tulumaya. Centro de Jubilados Marcelo Motta. A las 11.30.

Maipú

Coquimbito. Barrio San Francisco. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 10.

Colonia Bombal. Asociación de la colectividad Boliviana. A las 11.

Colonia Bombal. San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 12.

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 11.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11.40.

Las Heras

Uspallata. Barrio La Fundación. Calle Pública frente a cementerio. A las 10.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 11.

Uspallata. Informador Turístico. A las 11.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC A las 11.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Bulevar. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.

Rivadavia

La Central. Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 9.

La Central. Mini Terminal. A las 9.30.

El Mirador. Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10.

El Mirador. Localidad. Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.30.

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

San Rafael

Villa Atuel. Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.

Viernes 10

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 10.30.

Las Heras

El Algarrobal. CEDRyS 21. Barrio Victoria. Monteavaro y Molina Correa. A las 9.30.

El Algarrobal. Escuela Capitán Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.

El Algarrobal. Callejón Rivas. Merendero Mamás del Corazón. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Santa María de Oro. CIC A las 10.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana. H. Casa. 5. A las 10.45.

San Martín

Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 9.

Tres Porteñas. CIC A las 10.

El Divisadero. Calle Benenatti. A las 12.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.´

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Maipú

Santa Blanca. Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30.

San Roque. Localidad. Isla Chica. Centro de Salud 311. Isla Chica 2835. A las 10.30.

San Roque. Localidad. Isla Grande. Escuela 1-169 Emilio Barrera. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque. Barrio La Esperanza. Manzana. A. Casa. 1. Sobre Ruta Provincial 50. A las 12.30.

Sábado 11

Rivadavia

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.