La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 27 de abril al 2 de mayo

El programa del Gobierno Provincial La Garrafa en tu Barrio lleva garrafas subsidiada a zonas vulnerables de los 18 departamentos de Mendoza.
Los precios de la Garrafa de 10 kg son:
- $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
- $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $9.000 en el departamento de Malargüe.
- $ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
Cronograma del 27 de abril al 2 de mayo
Lunes 27
Guaymallén
Belgrano. Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9.30.
Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10.30.
Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.30.
Belgrano. Barrio Espacio Verde Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 12.30.
General Alvear
Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.
Ciudad. Barrio El Parque. SUM Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
Maipú
General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.
Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.
Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.
Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.30.
Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.
Santa Rosa
Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.
Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.
Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.
12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.
Tunuyán
Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.
El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.
Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.
Rivadavia
El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.
El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.
La Central. Club La Central. A las 10.
El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.
El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.
El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 11.30.
San Martín
Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9.
Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30.
Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30.
Martes 28
Guaymallén
El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.
Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.
Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.
Maipú
Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.
San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.
San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.
San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Godoy Cruz
Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.
Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.
San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.
Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.
Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.
San Carlos
Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 10.
Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.
La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Luján
Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entada a barrio. A las 9.30.
Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.
Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.
La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Malargüe
Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Tupungato
Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.
Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.30.
La Paz
Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.
Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.
San Rafael
El Nihuil. Playón deportivo. A las 10.
Miércoles 29
Maipú
Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.
Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.
Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.
Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
San Martín
Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.
Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30.
Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.
Tunuyán
Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.
Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.
Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.
Las Heras
Panquehua. Merendero Daniela. Gutiérrez y Catamarca. A las 9.30.
El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.
El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.
Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.
Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.
Luján
Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.
Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.
La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Junín
Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10.
Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.
Guaymallén
Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30.
Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30.
San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30.
Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.
San Rafael
Las Malvinas. Paraje. El Escorial. Merendero Julia. A las 9.
Las Malvinas. Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.40.
Las Malvinas. Paraje. El Escorial. A las 12.30.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio La Favorita. CAM A las 12.15.
Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.
General Alvear
Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM Calle Norma Maya. A las 9.
Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM A las 10.45.
Jueves 30
Guaymallén
La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.
Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. A las 11.
Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.
Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. A las 12.30.
Godoy Cruz
Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.
Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.
Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.
Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata. Informador Turístico. A las 10.
Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.
Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12.
Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.
Junín
Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.
Alto Verde. CIC. A las 11.
Luján
Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.
Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
Tupungato
La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.
El Zampal. Cancha del Zampal. A las 11.30.
San Carlos
La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.
La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.
La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.
Las Heras
El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 9.30.
El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.
El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.
Lavalle
El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.
La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.
El Carmen. Barrio El Carmen. A las 11.
Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 12.30.
San Rafael
Rama Caída. Centro de Jubilados. A las 9.
Rama Caída. Club Rincón del Atuel. A las 11.45.
Sábado 2
Tunuyán
Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.
Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.
Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.
Rivadavia
Recorrido 1
Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
Andrade. Playón deportivo. A las 10.
Medrano. Tanque de Agua. A las 11.
Recorrido 2
Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9.
Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.
Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.
Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.