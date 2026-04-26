La Garrafa en tu Barrio: cronograma del 27 de abril al 2 de mayo

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos.

El programa del Gobierno Provincial La Garrafa en tu Barrio lleva garrafas subsidiada a zonas vulnerables de los 18 departamentos de Mendoza.

Los precios de la Garrafa de 10 kg son:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma del 27 de abril al 2 de mayo

Lunes 27

Guaymallén

Belgrano. Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9.30.

Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10.30.

Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.30.

Belgrano. Barrio Espacio Verde Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 12.30.

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9.

Ciudad. Barrio El Parque. SUM Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.

Maipú

General Ortega. Barrio Villa Elisa. Callejón s/n sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Bulevar Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 11.30.

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 8.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 9.30.

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 10.

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.30.

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.

El Mirador. Plaza Albarracín. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal. CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Algarrobal. Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10.30.

El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle. A las 11.30.

San Martín

Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana H Casa 8. A las 9.

Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 10.30.

Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 11.30.

Martes 28

Guaymallén

El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.

Belgrano. CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 11.

Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Godoy Cruz

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9.

Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9.40.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10.20.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11.

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 11.40.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 10.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 11.30.

La Paz

Boggero. Independencia y Mitre. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.

San Rafael

El Nihuil. Playón deportivo. A las 10.

Miércoles 29

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.15.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.

San Martín

Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9.

Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 9.30.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 10.30.

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 10.

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11.30.

Ciudad. Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.30.

Las Heras

Panquehua. Merendero Daniela. Gutiérrez y Catamarca. A las 9.30.

El Plumerillo. Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. A las 11.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9.

Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15.

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. A las 9.45.

Luján

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria. Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla. Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Guaymallén

Jesús Nazareno. Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9.30.

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10.30.

San Francisco del Monte. Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11.30.

Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

San Rafael

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas. Escuela 4-198 Francisco García. A las 10.40.

Las Malvinas. Paraje. El Escorial. A las 12.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.30.

General Alvear

Ciudad. Barrio Los Ranqueles. SUM Calle Norma Maya. A las 9.

Ciudad. Barrio Costa del Atuel. SUM A las 10.45.

Jueves 30

Guaymallén

La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. A las 11.

Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana H. Casa 11. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11.

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. A las 10.

Alto Verde. CIC. A las 11.

Luján

Ugarteche. Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche. Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.

El Zampal. Cancha del Zampal. A las 11.30.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 9.30.

El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 11.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 12.30.

San Rafael

Rama Caída. Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída. Club Rincón del Atuel. A las 11.45.

Sábado 2

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 10.

Ciudad. Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11.30.

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Rivadavia

Recorrido 1

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Medrano. Tanque de Agua. A las 11.

Recorrido 2

Ciudad. Barrio Villa Elvira. A las 9.

Ciudad. Barrio SOEM. A las 10.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.

Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.

Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.