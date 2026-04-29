La Filarmónica de Mendoza llega a San Rafael con una imperdible «Noche Lírica en el Sur»

Bajo la dirección del prestigioso maestro Nicolás Rauss y con la participación de la soprano Graciela Armendáriz, la orquesta presentará un programa que recorre grandes obras del repertorio universal y la zarzuela.

El jueves 30 , a las 20.30, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano se vestirá de gala para recibir a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. En una nueva apuesta por la federalización de la cultura, el organismo provincial presentará «Noche Lírica en el Sur», un concierto diseñado para cautivar tanto al público melómano como a quienes se acercan por primera vez al género, ofreciendo un recorrido musical variado y accesible, que reúne obras muy conocidas del repertorio clásico y lírico.

Reconocido por su rigor técnico y su capacidad interpretativa, el maestro Nicolás Rauss vuelve a ponerse al frente de la Orquesta Filarmónica para liderar este recorrido musical.

Por su parte, Graciela Armendáriz, una de las voces más destacadas de la lírica actual, cuya versatilidad le permite abordar con maestría desde el drama operístico hasta la picardía de la zarzuela, aportará su voz en una velada especial.

La entrada tiene un fin solidario y consiste en 1 entrada por 1 caja de leche descremada larga vida + 1 alimento no perecedero. El canje se realiza previo al concierto, por orden de llegada en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano (Luis Tirasso 1025, San Rafael).

Un programa de excelencia

La velada comenzará con el vigor de las Danzas húngaras de Johannes Brahms, para luego dar paso a la sensibilidad del Notturno de Giuseppe Martucci, de carácter más suave y contemplativo.

La segunda parte del programa destacará la presencia de la reconocida soprano Graciela Armendáriz, quien interpretará piezas emblemáticas de la zarzuela y la ópera. Será una selección de fragmentos de zarzuela española de Amado Vives y Pablo Sorozábal Navarro, con melodías cercanas y muy expresivas.

También se interpretarán páginas célebres de la ópera Carmen de Georges Bizet, junto a la obertura de El barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, una de las piezas más alegres y reconocibles del repertorio sinfónico, cerrando con Me llaman la primorosa, de Manuel Nieto y Gerónimo Giménez, en un final festivo y de gran vitalidad.