La Feria Franca recibe los productos de la Esc. Martín Güemes de La Llave

La Feria Franca tendrá este sábado una visita muy especial: este sábado en la Plaza Almirante Brown del barrio Unimev estará una comitiva de la Escuela Martín Güemes de La Llave con toda su producción.

Desde hace años, la institución educativa trabaja de manera articulada con la Feria Franca, consolidando un espacio clave para la comercialización de los productos elaborados por sus estudiantes.

En este 2026, el objetivo es comenzar desde el inicio del calendario escolar con estas actividades, fortaleciendo la presencia de la escuela en el circuito de comercialización.

Entre los productos que podrán conseguir los sanrafaelinos se encuentran quesos (pategrás y sardo), dulce de leche, conservas como mermeladas y duraznos en almíbar, salsa de tomate triturado y piezas de jamón crudo, todos elaborados bajo estrictas normas de higiene, seguridad y calidad alimentaria.

Este año, además, se suma la participación de la cooperativa escolar COPEGUEMES, integrada por estudiantes, quienes aportan valor agregado con la producción de su “famoso”dulce de leche con chocolate.

“Para nosotros es fundamental poder mostrar el trabajo que realizan los estudiantes durante todo el año y que la comunidad pueda acceder a estos productos de calidad. La Feria Franca nos brinda un espacio muy importante para seguir creciendo y compartir nuestras producciones”, expresó Jimena Eraso, vicedirectora de la institución.

“Estamos muy contentos de recibirlos y que nos acompañen una vez más”, destacó el coordinador de la Feria Frana, Jonathan Pugno quien destacó que “además de los tradicionales productos de las fincas locales quienes nos visiten este sábado podrán disfrutar de los excelentes productos de la Escuela Güemes”.