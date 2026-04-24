La DGE lanzó el curso de chino mandarín en San Rafael

Se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones y contó con la presencia de la subsecretaria de Educación de la provincia, Claudia Ferrari.

Este jueves, en las instalaciones del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, de San Rafael, se llevó a cabo el acto de lanzamiento y de apertura de inscripción para el curso de chino mandarín para estudiantes de escuelas secundarias de la zona Sur provincial. El acto contó con la participación de la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari; la directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez; la subdirectora del nivel, Silvia Vega; la delegada regional de zona Sur, María José Sanz, supervisores y directores de escuelas.

Cabe destacar que, desde 2024, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en conjunto con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, trabaja para ampliar y fortalecer la enseñanza de chino mandarín en el sistema educativo. Esta iniciativa busca incorporar una nueva lengua y fomentar el intercambio cultural entre Argentina y China, a través de la formación de estudiantes, docentes y equipos directivos.

Sobre el curso

El curso se dictará en las instalaciones de la Escuela 4-087 Manuel Ignacio Molina, con un cupo de 120 estudiantes distribuidos en 4 grupos de 30 y un cursado de una vez a la semana, de martes a viernes de 18.30 a 19.45.

Dónde se puede estudiar

Actualmente, el programa cuenta con sedes en distintas regiones de la provincia: en el Gran Mendoza y zona Este y Sur (San Rafael).

Inscripción

Los interesados podrán inscribirse completando el formulario según su ubicación:

• Gran Mendoza: https://forms.gle/YpHLNRfZ1TQJASnSA

• San Rafael: https://forms.gle/eWNxGz1zJpFLEVX16

• Zona Este: https://forms.gle/P4J6WPZfNaddkeKg6

Oportunidades para docentes

El programa también incluye cupos para docentes interesados en formarse en idioma y cultura china. Durante 2026, la inscripción está abierta a Nivel 1, con un beneficio de 50 % de descuento en la cuota y un valor estimado de $10.000 mensuales.

Certificación y becas

Los cursos están alineados con los exámenes internacionales HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). El objetivo es que los estudiantes alcancen el Nivel 4, lo que les permitirá acceder a certificación oficial, postularse a becas de estudio en China y ser convocados para la enseñanza del idioma chino.