La ciencia recorre las aulas con una propuesta educativa itinerante

El Observatorio Pierre Auger y el Planetario Malargüe comenzaron en abril un ciclo de visitas escolares para acercar el conocimiento científico a estudiantes del departamento.

Durante el mes de abril, estudiantes de Malargüe están participando de una propuesta que busca llevar la ciencia directamente a las aulas. Bajo el lema “¡Van a la escuela!”, el Observatorio Pierre Auger y el Planetario Malargüe impulsan un recorrido educativo por distintas instituciones del departamento.

La iniciativa contempla visitas programadas en varias localidades: el 11 de abril en El Alambrado, El Manzano y Bardas Blancas; el 16 de abril en El Chacay y La Junta; y el 17 de abril en el Instituto Secundario Malargüe (ISMA). En cada encuentro, estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con especialistas, conocer experiencias reales de investigación y acercarse al mundo de la ciencia de manera didáctica.

A través de estas actividades, se busca responder preguntas clave como qué se investiga en el Observatorio, por qué Malargüe es un lugar estratégico para el desarrollo científico y cuáles son los aportes que se realizan desde este punto del sur mendocino al conocimiento global.

Además, la propuesta se complementa con la invitación a que las escuelas visiten el Planetario Malargüe, donde podrán vivir una experiencia inmersiva para profundizar contenidos vinculados al universo y la exploración espacial.

La imagen de estudiantes explorando maquetas planetarias y experimentos, como refleja la campaña, simboliza el espíritu de esta iniciativa: despertar la curiosidad desde edades tempranas, fomentar el pensamiento científico y fortalecer el vínculo entre la educación y la investigación.

De esta manera, Malargüe vuelve a posicionarse como un punto clave donde la ciencia no solo se produce, sino también se comparte e inspira a las nuevas generaciones.