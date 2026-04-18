La cepa insignia continúa liderando el sector vitivinícola

La cosecha 2025 de esta variedad fue un 10,9% mayor a la registrada el año anterior y se ubica por encima del promedio de los últimos 10 años (3.838.494 qq).

En la provincia de Mendoza los departamentos que más quintales de MALBEC cosecharon en 2025 fueron Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupungato. En San Juan se cosechó mayor volumen en los departamentos de Sarmiento, Veinticinco de Mayo y Caucete.

En 2025 la producción total de uva del país fue un 3,7% mayor a la del año anterior.

En el mercado interno, el Malbec reafirma su hegemonía al representar el 54% de las ventas totales de varietales, con 1.268.186 hl comercializados en 2025. El despacho local de esta cepa creció un 2,4% respecto al año anterior, manteniendo una marcada preferencia del consumidor por el formato fraccionado en botella, que abarca el 98,4% del volumen puro.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de Malbec y sus cortes alcanzaron los 1.172.721 hl, generando divisas por 404,7 millones de dólares. Esta variedad representa el 71,9% del volumen total de los vinos varietales exportados por Argentina, consolidando su presencia internacional en 114 países, con el Reino Unido (33,8%) y Estados Unidos (21,2%) como sus principales destinos.

Fuente:https://617.news/la-cepa-insignia-continua-liderando-el-sector-vitivinicola/