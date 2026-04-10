El Centro Argentino de Datos suministró la información en su cuenta de X, donde subrayó que acumula 68,6% en 12 meses, con lo que duplica la inflación, que fue del 33,1%, según chequeó la Agencia Noticias Argentinas.

El IPC de marzo apunta otra vez a la zona de 3%, sin mostrar la desaceleración pretendida por el Gobierno nacional.

De esta forma, el primer trimestre cierra con un aumento del costo de vida cercano a 9%, cuando el presupuesto nacional marca que para todo el año debía ser de 10%.

Los informes privados son coincidentes en un alza de los precios a partir de lo que sucedió con alimentos, combustibles y tarifas.

Precisamente, la carne volvió a meter presión sobre el costo de la alimentación básica.

La educación (alrededor de 5,5%) también se despegó, mientras que las prepagas treparon cerca de 3,2% y el boleto de colectivo con SUBE se situó por encima de $998 para distancias cortas, además que las pick-ups mostraron precios de lista elevados.

Los cortes

En términos interanuales, el aumento de los distintos cortes alcanzó al 68,6 por ciento, de acuerdo con un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

Las mayores subas del mes se observaron en los cortes populares, aquellos de mayor consumo entre los hogares de ingresos medios y bajos.

La picada común encabezó el ranking con un incremento de 20,4 por ciento, seguida por la carnaza común con 17,7 y la falda con 13,4.

En el otro extremo, los menores ajustes se registraron en el lomo, con 8,5 por ciento, el matambre con 7,6, y el peceto y la picada especial con 9,3.

Canales de venta

El relevamiento también mostró una fuerte dispersión entre canales de venta.

Mientras que en las carnicerías los precios treparon 12,2 por ciento en marzo y 73,5 interanual, en los supermercados el incremento fue de 7,1 mensual y 57,9 frente al mismo mes del año pasado.

La diferencia consolidó a las grandes cadenas como el canal con valores relativamente más bajos para la mayoría de los cortes.

Entre los sustitutos de la carne, el pollo fresco subió 10,9 por ciento en marzo respecto de febrero y acumula un alza de 49,1 interanual, en tanto que el pechito de cerdo avanzó 6,3 en el mes y 28,1 frente a marzo de 2025.

Ambos productos continúan siendo más baratos en supermercados que en comercios tradicionales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el precio de la media res aumentó en promedio un 13,3% mensual y un 71,71% interanual.

De manera similar, en Córdoba el avance fue de 14,1% mensual y 68,8% contra marzo del año pasado. __IP__

En la región en donde se registró un menor incremento fue Rosario, con un avance de 11,6% mensual y 62,9% interanual.

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