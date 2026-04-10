La Buena Moza celebra 25 años de trayectoria en Le Parc

Bajo el título 25 son mejores, la reconocida murga mendocina festeja sus 25 años el sábado 11, a las 21, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

Entre la parafernalia del show, la murga reafirma su esencia contestataria, despojándose del artificio para volver al canto colectivo, el humor y la mirada crítica sobre la sociedad. Con un espectáculo que combina música y memoria escénica, se presentarán en una gala organizada y transmitida en vivo por un gran multimedio para celebrar los 25 años del grupo.

La Buena Moza desarrolla espectáculos conceptuales que combinan humor y reflexión, con un destacado despliegue escénico y un vestuario de gran calidad, sostenidos por guiones que integran gracia, crítica aguda y la mirada mordaz propia del género.

La Buena Moza decide celebrar a lo grande con una superproducción pensada para una noche única. Sin embargo, no todo transcurre como se espera: la murga incomoda al poder y pone en cuestión su propio mensaje en plena función. El público se convierte así en protagonista de una experiencia colectiva, intensa y vibrante, en la que el grupo vuelve a encontrarse con su esencia.

Las entradas generales valen $18.000 y están disponibles en www.entradaweb.com

Sobre la agrupación

La Buena Moza es una destacada agrupación artística de humor y reflexión originaria de Mendoza, fundada en 2000. Con una estética única y un sello propio, rápidamente se consolidó como una de las propuestas más innovadoras del país. Sus espectáculos se caracterizan por integrar comedia, despliegue escénico, música original, vestuario de alta calidad y guiones que combinan humor, crítica social y reflexión mordaz.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, La Buena Moza ha sido reconocida con numerosos premios y menciones y desde 2008 está declarada de Interés Cultural. En 2023 realizó dos funciones en La Trastienda de Buenos Aires y ha recorrido los principales escenarios de 13 provincias argentinas. Además, participó en festivales nacionales e internacionales y llevó su arte a Uruguay y Chile.

En el plano musical, ha compartido escenario con artistas de gran relevancia como Los Auténticos Decadentes, Jaime Roos, Rubén Rada, El Kuelgue, No Te Va Gustar y Orozco-Barrientos, entre muchos otros.