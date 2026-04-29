Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza para presentarse en el Teatro Independencia

Este sábado 2 de mayo, a las 21, llega un espectáculo único en su género: un libro en vivo o un concierto ilustrado. Será una oportunidad única para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte.

Luego del reencuentro del 2023 y como prometieron antes de finalizar su histórica gira, Kevin Johansen y Liniers regresan a Mendoza para celebrar más de 16 años de su espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, y presentando un nuevo álbum en vivo Desde que te Madrid y su nuevo libro Es nuestra forma de comunicarnos.

Su original y único show de música y dibujos en vivo, ofrece espectáculo especial reconocido por el público y por la crítica, en esa mezcla artística fabulosa en vivo que une a Kevin Johansen junto al reconocido dibujante Liniers.

La dupla viene celebrando los más de 16 años de existencia con una enorme e infinita gira que comenzó en 2023 y que (dicen) finalizará este año, luego de haberlos llevado por varios continentes y ciudades. Sobre el escenario, el espectáculo despliega canciones, dibujos, amistad y mucho humor y Mendoza será parte del tramo final del tour.

En el show, Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario.

Arte, música, amistad y humor inteligente se unen y conjugan en el escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones envolverá al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos.

Las entradas son: Platea Baja – Filas 01 a 07: $55.000 / Platea Baja – Filas 08 a 16: $50.000 / Palcos Bajos: $50.000 / Platea Alta: $45.000 / Palcos Altos: $45.000 / Tertulia: $40.000 / Paraíso: $35.000 por www.entradaweb.com o en la boletaría del Teatro Independencia, ubicado en calle Chile y Espejo de la Ciudad de Mendoza.