Jornada de Vacunación para Empleados Municipales en Malargüe

La convocatoria está destinada a aquellos empleados que necesiten completar su calendario de vacunación y se llevará a cabo en un ambiente accesible para todos. Durante la jornada, estarán disponibles varias vacunas esenciales para la prevención de enfermedades, las cuales están indicadas según edad y condiciones de salud de los participantes.

Antigripal : Dirigida a mayores de 65 años y personas con enfermedades o condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplantes, obesidad y diabetes. Para estas personas, será necesario presentar un certificado médico o receta que acredite la condición.

: Dirigida a mayores de 65 años y personas con enfermedades o condiciones crónicas, como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplantes, obesidad y diabetes. Para estas personas, será necesario presentar un certificado médico o receta que acredite la condición. Doble Adulto (DT – difteria y tétanos) : Refuerzo cada 10 años, recomendado para adultos que requieran mantener la protección contra estas enfermedades.

: Refuerzo cada 10 años, recomendado para adultos que requieran mantener la protección contra estas enfermedades. Hepatitis B : Esquema de tres dosis a lo largo de la vida, independientemente del tiempo transcurrido entre ellas.

: Esquema de tres dosis a lo largo de la vida, independientemente del tiempo transcurrido entre ellas. Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) : Dos dosis en la vida para personas nacidas después de 1965.

: Dos dosis en la vida para personas nacidas después de 1965. HPV (Virus del Papiloma Humano): Destinada a mujeres nacidas después del año 2000 que no cuenten con dosis previas.

Se solicita que los participantes asistan con su libreta de salud y/o carnet de vacunación, en caso de contar con ellos. Esto permitirá llevar un control adecuado de las vacunas aplicadas y facilitará la actualización del calendario de vacunación.

Esta jornada de vacunación tiene como objetivo no solo garantizar la protección de la salud de los empleados municipales, sino también fortalecer las medidas de prevención en la comunidad, promoviendo la importancia de completar el calendario de vacunación a lo largo de la vida.