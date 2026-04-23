Javier Milei quiere cambiar la mentalidad de los argentinos

Para Milei, la pereza es un vicio derivado de años de gobiernos de izquierda que convirtieron a la sociedad en indolente al otorgar a los ciudadanos beneficios generosos.

Ha calificado a las universidades públicas de motor del adoctrinamiento woke, a los investigadores y empleados financiados por el gobierno de “parásitos”, y al sector público de “enfermedad”, “enemigo” y “organización criminal, violenta”.

Ha sostenido que la “igualdad de oportunidades”, principio básico de la mayoría de las democracias modernas, es una “farsa” y que los impuestos para redistribuir los recursos son un robo del Estado.

La justicia social es un “virus” que llena a la gente de “odio y resentimiento”, dijo Milei el año pasado en un discurso pronunciado en el norte de Argentina durante la inauguración de una gran iglesia evangélica.

En Argentina, Milei no solo se enfrenta a un partido de la oposición. También está luchando contra el legado de uno de los movimientos populistas más duraderos del mundo, el peronismo, que dio forma al país durante generaciones y a menudo situó a un Estado fuerte en el centro de la vida nacional.