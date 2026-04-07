Invitan a participar de un Taller de Cine y Animación y el Ciclo “Cine de Las Estrellas

Una propuesta abierta a toda la comunidad invita a aprender, crear y compartir cine todos los miércoles, con funciones especiales los viernes en el Planetario.

El Taller de Cine Comunitario de Malargüe lanzó una nueva iniciativa cultural destinada a acercar el lenguaje audiovisual a vecinos y vecinas de todas las edades. Se trata de un “Taller de Cine y Animación” que se desarrollará todos los miércoles a las 19 horas, con acceso libre y gratuito.

La propuesta busca fomentar la participación colectiva y el aprendizaje desde una perspectiva horizontal. “Como todas las cosas buenas, el cine comunitario crece de abajo hacia arriba”, destaca el lema del espacio, que promueve la construcción cultural desde las bases.

Las actividades incluyen formación en herramientas audiovisuales, producción de contenidos y experiencias de animación, en un entorno colaborativo donde quienes participan pueden explorar su creatividad y contar sus propias historias.

Además, el ciclo se complementa con “Cine de las Estrellas”, un espacio de proyección que tendrá lugar todos los viernes a las 20 horas, ampliando la oferta cultural y generando un punto de encuentro para amantes del cine.

Las actividades se desarrollan en el Planetario de Malargüe, consolidando a este espacio como un polo cultural activo en la región. La invitación está abierta a toda la comunidad, sin necesidad de experiencia previa.

Para más información, se puede seguir al proyecto en Instagram a través de la cuenta @malalhuefilma .