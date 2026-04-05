Hoy domingo finaliza la XXVI edición del Festival Música Clásica por los Caminos del Vino

Por segundo año consecutivo, el Festival de Semana Santa consolidó su proyección internacional con dos funciones en Chile. Este domingo 5 de abril tendrá lugar el clásico concierto en Villavicencio y el cierre será con doble función en el Teatro Independencia.

Música Clásica por los Caminos del Vino, el histórico festival de Semana Santa, organizado por la Subsecretaría de Cultura, reafirmó este fin de semana su rol como el epicentro cultural de la región. En una edición que se destacó por la excelencia artística y el maridaje con el patrimonio vitivinícola, el ciclo no solo abrazó la geografía mendocina, sino que traspasó fronteras con presentaciones memorables en Chile.

El festival continuará su marcha hasta el domingo 5 de abril, consolidándose como la cita cultural más importante de la temporada en el oeste argentino.